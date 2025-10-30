Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariló Montero, ante los medios de comunicación. E. P.

Mariló Montero reaparece tras la boda de su hijo y responde a las críticas por su look de madrina

La presentadora celebra la unión de Alberto Herrera y Blanca Llandres y defiende que lo verdaderamente importante fue el amor y la emoción familiar, más allá del vestido que eligió

E. P.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:19

Comenta

Todavía radiante tras la romántica boda de su hijo Alberto Herrera con Blanca Llandres el pasado 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda, y a la espera de convertirse en abuela, Mariló Montero reapareció este miércoles en el estreno de la obra teatral de Melani Olivares, 'Amigas para siempre'. Allí, la presentadora compartió los momentos más especiales de la ceremonia y respondió a las críticas sobre su look como madrina.

«Fue la boda. Mucha gente me ha dicho que fue la boda más bonita a la que han asistido, y eso me llena de orgullo. La misa estuvo llena de voces familiares: la familia de Blanca, que son artistas, cantó; mi familia también somos músicos y pude interpretar. La gente se emocionó mucho y aplaudió», contó con una sonrisa.

Sobre la intimidad del enlace, Mariló explicó: «No pudimos invitar a amigos, fue una boda muy cortita, solo familia directa. Cantamos, aplaudimos, lloramos… fue uniendo dos familias que nos conocemos prácticamente de toda la vida. Lo importante es ese recuerdo».

En cuanto a los primeros días de los recién casados, aseguró que están disfrutando plenamente: «Era lo que ellos querían y salió muy bien. Están felices y a gusto». Sobre la luna de miel, comentó que aún no la harán debido al embarazo de Blanca y sus compromisos laborales: «Más adelante, en verano, cuando haya tiempo para hacerlo».

Respecto a las críticas por su vestido, especialmente de Makoke, Mariló fue clara: «Respeto la opinión de todos, pero el vestido me lo hizo Sybilla en 19 días y es una obra maestra. Para mí, lo importante no es ser la madrina, sino que se han casado dos personas que se aman. Habría ido en vaqueros si hubiera sido necesario. Lo secundario es el vestido; los protagonistas son los novios».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil localiza 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica en Montejo
  2. 2 «Cuatro tontos estropean la imagen»
  3. 3 La fecha marcada en rojo para las familias con empleadas del hogar
  4. 4 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  5. 5 Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua
  6. 6 El acusado de un violento asalto en la avenida de Portugal para robar una cartera se enfrenta a cinco años de prisión
  7. 7 Los expertos prevén que el pico de gripe llegue antes y en Salamanca está a la baja
  8. 8 Roberto Brasero avisa de lo que viene: «Llegarán con trombas marinas y pequeños tornados»
  9. 9 Nuevo hallazgo en el cerro de San Vicente: un pozo de nieve
  10. 10 La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mariló Montero reaparece tras la boda de su hijo y responde a las críticas por su look de madrina

Mariló Montero reaparece tras la boda de su hijo y responde a las críticas por su look de madrina