Mariló Montero reaparece tras la boda de su hijo y responde a las críticas por su look de madrina La presentadora celebra la unión de Alberto Herrera y Blanca Llandres y defiende que lo verdaderamente importante fue el amor y la emoción familiar, más allá del vestido que eligió

E. P. Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 18:19

Todavía radiante tras la romántica boda de su hijo Alberto Herrera con Blanca Llandres el pasado 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda, y a la espera de convertirse en abuela, Mariló Montero reapareció este miércoles en el estreno de la obra teatral de Melani Olivares, 'Amigas para siempre'. Allí, la presentadora compartió los momentos más especiales de la ceremonia y respondió a las críticas sobre su look como madrina.

«Fue la boda. Mucha gente me ha dicho que fue la boda más bonita a la que han asistido, y eso me llena de orgullo. La misa estuvo llena de voces familiares: la familia de Blanca, que son artistas, cantó; mi familia también somos músicos y pude interpretar. La gente se emocionó mucho y aplaudió», contó con una sonrisa.

Sobre la intimidad del enlace, Mariló explicó: «No pudimos invitar a amigos, fue una boda muy cortita, solo familia directa. Cantamos, aplaudimos, lloramos… fue uniendo dos familias que nos conocemos prácticamente de toda la vida. Lo importante es ese recuerdo».

En cuanto a los primeros días de los recién casados, aseguró que están disfrutando plenamente: «Era lo que ellos querían y salió muy bien. Están felices y a gusto». Sobre la luna de miel, comentó que aún no la harán debido al embarazo de Blanca y sus compromisos laborales: «Más adelante, en verano, cuando haya tiempo para hacerlo».

Respecto a las críticas por su vestido, especialmente de Makoke, Mariló fue clara: «Respeto la opinión de todos, pero el vestido me lo hizo Sybilla en 19 días y es una obra maestra. Para mí, lo importante no es ser la madrina, sino que se han casado dos personas que se aman. Habría ido en vaqueros si hubiera sido necesario. Lo secundario es el vestido; los protagonistas son los novios».