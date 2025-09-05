Mariló Montero: «Defiendo totalmente lo que ha dicho María Pombo» La presentadora de televisión respalda a la influencer tras las críticas por su alegato contra la lectura, subrayando que leer no hace a nadie superior, y reflexiona sobre la independencia y legado de María Teresa Campos

María Pombo se encuentra en el centro de la polémica después de que un usuario criticara la ausencia de libros en la nueva estantería de su casa de Madrid, compartida orgullosamente en TikTok. En respuesta, la influencer defendió su postura: «No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer… A todos nos inculcaron la lectura en algún momento de nuestras vidas, y todos tuvimos que probar, pero hay a gente a la que le gusta y gente a la que no».

Sus palabras generaron un aluvión de comentarios tachándola de «ignorante», «inculta» o «paleta».

Sobre la polémica se pronunció Mariló Montero durante la presentación de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity' en el Festival de Vitoria, donde participa junto a figuras como Rosa Benito, Soraya Arnelas, Miguel Torres, Charo Reina y José Manuel Parada.

Sin rodeos, la presentadora afirmó: «Aunque creo que una persona está más cultivada si lee libros que si no los lee, entiendo perfectamente a María. Los que más saben suelen ser los que menos presumen y no te hacen sentir mal por ser menos ilustrado. Defiendo totalmente lo que ha dicho María porque interpreto bien su intención».

Montero añadió un ejemplo contundente: «Hitler también leía mucho, y no todas las personas que leen mucho son buenas. La gente que se cree superior por leer, eso no tiene sentido. Cuando veo que linchan a alguien, la defiendo».

Además, la periodista recordó con emotividad a María Teresa Campos, de cuyo fallecimiento se cumplen este viernes dos años: «Una mujer con mucha fuerza, que luchó por su independencia, trabajó y a base de su talento consiguió ser lo que fue. Para mí fue una gran fortuna poder trabajar con ella. Era una gozada». Mariló reivindicó que Campos debería tener una calle, plaza de toros, teatro o cine con su nombre en toda España.