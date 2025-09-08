María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado por el robo a su vivienda La acusación particular sostiene que el sobrino de la cantante fue el cerebro del violento robo, que incluyó agresiones, detención ilegal y la sustracción de joyas y relojes de lujo, y reclama indemnizaciones millonarias por los daños

El pasado 25 de agosto se cumplió el segundo aniversario del violento asalto que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal en su domicilio de Gines (Sevilla). Durante el robo, las víctimas fueron amordazadas, agredidas y amenazadas de muerte, mientras los ladrones se llevaban una importante cantidad de dinero en efectivo, sus joyas más valiosas y su colección de relojes de alta gama.

El valor de lo sustraído rondaría el millón de euros. En febrero de 2024, Antonio Tejado, sobrino de la artista, fue detenido como presunto autor intelectual del robo. Tras pasar tres meses en prisión, quedó en libertad provisional con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días, mientras se mantiene a la espera de juicio. Su abogado, Fernando Velo, ha defendido en varias ocasiones la inocencia de su cliente, quien ha permanecido en silencio desde su salida de la cárcel.

Después de más de un año de instrucción, en mayo el juez emitió el auto de procesamiento en el que se atribuyen a Tejado cuatro delitos como «autor intelectual»: robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso, pertenencia a organización criminal, detención ilegal y lesiones a las víctimas.

Recientemente, la defensa de María del Monte e Inmaculada Casal ha solicitado 28 años y medio de prisión para Tejado, acusándolo de ser el «cerebro» del asalto. Según el escrito presentado por la abogada Emilia del Río al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el exmarido de Alba Muñoz habría facilitado información privilegiada a los ladrones, permitiendo que el robo se llevara a cabo con éxito.

La acusación particular atribuye a Tejado los mismos delitos que a los otros diez procesados, incluido el líder de la banda Arseny Garibyan, conocido como 'El Ruso', sumando un total de 28 años y medio de prisión. Además, solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con María del Monte e Inmaculada durante cinco años, y añade un agravante por «abuso de confianza», al haberse aprovechado del vínculo familiar con la cantante.

En cuanto a las indemnizaciones, mientras la aseguradora cifra las pérdidas en 267.000 euros, la acusación particular estima el monto en aproximadamente un millón de euros. Se reclaman 242.361 euros para María del Monte por bienes no cubiertos por el seguro y 11.600 euros por daños físicos y psicológicos, y 500.000 euros para Inmaculada Casal, además de 21.977 euros por lesiones.

Ante la petición de prisión, Antonio Tejado ha reaccionado expresando sentirse «roto y decepcionado con su tía» y mantiene su versión de inocencia, alegando que no existen pruebas en su teléfono que indiquen su participación en el robo.