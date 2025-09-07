Makoke, tras aplazar su boda por un grave problema de salud familiar: «Todo sigue igual» La colaboradora pide respeto y comprensión mientras atraviesa un momento delicado, asegurando que el amor con Gonzalo sigue intacto y se refugia en sus nietos

Madrid Domingo, 7 de septiembre 2025

Makoke no atraviesa un buen momento. Tras cancelar de forma inesperada su boda con Gonzalo, explicó que la decisión se debe a un grave problema de salud que afecta a un familiar muy cercano.

A través de redes sociales y en televisión, la exmujer de Kiko Matamoros ha pedido respeto y comprensión en estos difíciles momentos, asegurando que, aunque la boda se pospone, la relación con su pareja permanece firme. «Lo estamos pasando muy mal», confesó al comunicar la noticia.

Este fin de semana, Makoke se dejó ver ante las cámaras de Europa Press y explicó que la situación familiar sigue igual: «Está todo igual, lo que pasa que hay que trabajar, pero está todo igual».

Sobre cómo se encuentra ella y Gonzalo tras aplazar la boda, señaló que «ya lo celebraremos» y confirmó que está encontrando consuelo en sus nietos: «Sí».