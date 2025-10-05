Lola Romero y Omar Montes disfrutan del concierto de Vanesa Martín antes de convertirse en padres La pareja se mantiene discreta mientras disfruta de la vida en su nuevo hogar en Madrid

Tras más de seis años de relación, Lola Romero y Omar Montes atraviesan uno de los momentos más especiales de su historia de amor: están esperando su primer hijo en común, el segundo para el artista.

Mientras se preparan para la llegada del bebé, la pareja continúa disfrutando de su tiempo libre y este fin de semana se les pudo ver en el concierto de Vanesa Martín en Madrid.

A pesar de vivir una de las etapas más felices de sus vidas, ni Lola ni Omar quisieron revelar cómo están llevando el embarazo; de hecho, se mostraron algo tensos ante la presencia de las cámaras.

Lola, de 23 años, se mudó con Omar a su piso en el barrio de Carabanchel cuando comenzaron su relación, donde vivieron los dos primeros años juntos. Más tarde, se trasladaron a una lujosa vivienda en las afueras de Madrid, en la urbanización de Montepríncipe, valorada en más de cuatro millones de euros, donde esperan la llegada de su primer hijo en común.

Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de planes en pareja o con amigos, aprovechando al máximo esta etapa de sus vidas.