Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Omar Montes y Lola Romero. E. P.

Lola Romero y Omar Montes disfrutan del concierto de Vanesa Martín antes de convertirse en padres

La pareja se mantiene discreta mientras disfruta de la vida en su nuevo hogar en Madrid

E. P.

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:31

Comenta

Tras más de seis años de relación, Lola Romero y Omar Montes atraviesan uno de los momentos más especiales de su historia de amor: están esperando su primer hijo en común, el segundo para el artista.

Mientras se preparan para la llegada del bebé, la pareja continúa disfrutando de su tiempo libre y este fin de semana se les pudo ver en el concierto de Vanesa Martín en Madrid.

A pesar de vivir una de las etapas más felices de sus vidas, ni Lola ni Omar quisieron revelar cómo están llevando el embarazo; de hecho, se mostraron algo tensos ante la presencia de las cámaras.

Lola, de 23 años, se mudó con Omar a su piso en el barrio de Carabanchel cuando comenzaron su relación, donde vivieron los dos primeros años juntos. Más tarde, se trasladaron a una lujosa vivienda en las afueras de Madrid, en la urbanización de Montepríncipe, valorada en más de cuatro millones de euros, donde esperan la llegada de su primer hijo en común.

Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de planes en pareja o con amigos, aprovechando al máximo esta etapa de sus vidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  3. 3 «Igual ya estoy muerto»
  4. 4 La Primitiva deja más de 600.000 euros en Alba de Tormes
  5. 5 Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
  6. 6 Expulsado un aficionado de Unionistas del Reina Sofía tras escupir a la altura del banquillo del Celta
  7. 7 Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total
  8. 8 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  9. 9 El Montessori alcanza medio siglo de historia
  10. 10 Dos puntos de Salamanca, entre los lugares que han registrado las temperaturas más frías de España este sábado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Lola Romero y Omar Montes disfrutan del concierto de Vanesa Martín antes de convertirse en padres

Lola Romero y Omar Montes disfrutan del concierto de Vanesa Martín antes de convertirse en padres