Jessica Bueno: «Yo estoy soltera, pero tengo un hijo maravilloso con Kiko y ya está» La concursante de 'Supervivientes All Stars' asegura que llega para cerrar un ciclo y dejar atrás la imagen de su primera edición, respondiendo a comentarios sobre su paso por el reality y su relación pasada con Kiko Rivera

E. P. Madrid Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

Kiko Rivera se ha convertido en el protagonista absoluto de la crónica rosa tras su inesperada separación de Irene Rosales después de más de una década juntos. Por ello, Jorge Javier Vázquez no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Jessica Bueno, en el estreno de 'Supervivientes All Stars' 2025, por su expareja, a quien conoció durante su participación en el reality en 2011. Aquella historia de amor, marcada por altibajos, duró menos de dos años y dejó como fruto a su hijo en común, Fran, de 12 años.

«Estuviste en una edición con Kiko Rivera, acabo de caer, luego fuisteis pareja. Jessica, ahora da la casualidad de que él está soltero. Yo no sé cuál es tu estado civil», le dijo el presentador tras ver su vídeo de presentación, en el que la modelo recordaba su primera participación en los Cayos Cochinos a los 21 años y mostraba a la «Jessica niña», asegurando que ahora conocemos a una mujer «más fuerte que nunca».

Jessica fue tajante: «Yo vengo a cerrar un ciclo porque empecé en 'Supervivientes' y espero hacerlo muy bien en esta edición, que se me recuerde de otra forma y no como el primer 'Supervivientes'». Sobre Kiko, aclaró: «Yo estoy soltera, pero yo tengo un hijo maravilloso con Kiko y ya está. Poco más te voy a decir».

Durante la entrevista, también surgió un comentario de Sonia Monroy, quien coincidió con Jessica en 2011 y aseguró que en esa edición fue «una palmera»: «Como las palmeras, que solo se mueven con el viento. Pero una palmera bonita, con buenos cocos».

Jessica respondió visiblemente molesta: «Bueno, yo solo espero ser mucho más que bonita y demostrar mucho más. Las cosas se demuestran con hechos».