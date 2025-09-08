Jessica Bueno revela cómo es su relación con Kiko Rivera e Irene Rosales: «Le mandé un mensaje a cada uno» La modelo aclara que está soltera y mantiene buena relación con el cantante y su exmujer, pese a no tener contacto con el resto del clan Pantoja

E. P. Madrid Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Jessica Bueno ha vuelto a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars 2025', más de una década después de su participación en 2011, un paso por el reality que la vinculó con Kiko Rivera y dio lugar a una historia de amor de dos años, marcada por altibajos y polémicas, y que dejó como fruto a su hijo Fran, de 12 años.

En el estreno del programa el pasado jueves, Jessica dejó claro que su regreso tiene un objetivo personal: «Vuelvo para cerrar un ciclo y que se me recuerde de otra forma, no como el primer 'Supervivientes'». La modelo se desmarcó del DJ al afirmar que está soltera: «Tengo un hijo maravilloso con Kiko y ya está», evitando profundizar sobre su situación sentimental mientras Kiko Rivera atraviesa su separación de Irene Rosales.

Con el paso de los días, Jessica se ha abierto más con sus compañeros y ha compartido cómo es su relación con Kiko y su entorno. En una conversación con Fani Carbajo, habló de su ruptura con Luitingo en febrero tras dos años de relación, mencionando que, pese a sus problemas personales, mantiene una buena relación con el cantante: «Con Kiko bien, muy bien. Estamos en contacto».

La modelo también reveló que se puso en contacto con Kiko e Irene al enterarse de su separación, destacando que la comunicación es recíproca: «Igual que yo he recibido mensajes de ellos cuando a mí las cosas no me han ido bien. Pero tengo buena relación», evitando entrar en detalles.

Sobre el resto del clan Pantoja, Jessica confirmó que no mantiene relación con Isabel Pantoja ni con Isa Pi, aunque sí coincidió con esta última en un evento reciente en Sevilla y le felicitó por su embarazo.