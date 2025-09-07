Irene Rosales, harta de lidiar con la prensa tras su separación de Kiko Rivera: «Ir a comer con tus hijas...» La influencer asegura que la atención mediática constante le resulta «un poquito agobiante», aunque reconoce que es «el precio» de la repercusión de la noticia

E. P. Madrid Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:13

Irene Rosales se mostraba hace unos días molesta en redes sociales por el revuelo mediático generado tras conocerse su separación de Kiko Rivera, especialmente por la presencia diaria de la prensa en la puerta de su casa.

La influencer explicaba que salir a cenar con sus amigas se había convertido en un desafío debido a los periodistas siguiéndola, aunque admitía que era consciente de que era «el precio» a pagar por la repercusión de la noticia.

Este domingo, Irene aprovechó la presencia de los medios para añadir que, aunque «os respeto muchísimo», le resulta complicado cuando quiere «ir a comer con tus hijas y te pillan yendo, viniendo, que si quiero ir a un cine o cenar con mis amigas», confesando que le está resultando «un poquito agobiante».

Con la misma simpatía, Rosales evitó comentar cómo se encuentra su relación con Kiko tras tomar caminos separados, dejando claro que la discreción seguirá predominando en la familia y que, por el momento, ninguno de los dos romperá el silencio sobre los detalles del divorcio.