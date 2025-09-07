Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Rosales. E. P.

Irene Rosales, harta de lidiar con la prensa tras su separación de Kiko Rivera: «Ir a comer con tus hijas...»

La influencer asegura que la atención mediática constante le resulta «un poquito agobiante», aunque reconoce que es «el precio» de la repercusión de la noticia

E. P.

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:13

Irene Rosales se mostraba hace unos días molesta en redes sociales por el revuelo mediático generado tras conocerse su separación de Kiko Rivera, especialmente por la presencia diaria de la prensa en la puerta de su casa.

La influencer explicaba que salir a cenar con sus amigas se había convertido en un desafío debido a los periodistas siguiéndola, aunque admitía que era consciente de que era «el precio» a pagar por la repercusión de la noticia.

Este domingo, Irene aprovechó la presencia de los medios para añadir que, aunque «os respeto muchísimo», le resulta complicado cuando quiere «ir a comer con tus hijas y te pillan yendo, viniendo, que si quiero ir a un cine o cenar con mis amigas», confesando que le está resultando «un poquito agobiante».

Con la misma simpatía, Rosales evitó comentar cómo se encuentra su relación con Kiko tras tomar caminos separados, dejando claro que la discreción seguirá predominando en la familia y que, por el momento, ninguno de los dos romperá el silencio sobre los detalles del divorcio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el parte médico de Daniel Martín tras la cornada sufrida en La Glorieta
  2. 2 Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca
  3. 3 Una nueva y violenta agresión en el centro penitenciario de Topas deja a varios funcionarios heridos
  4. 4 Las carnicerías temen la subida del precio de uno de su productos más vendidos: «Se ha quemado mucho monte y resulta más caro»
  5. 5 Consulta el programa de actividades de las Fiestas de Salamanca este domingo 7 de septiembre
  6. 6 Agredido un joven de 36 años en plena Plaza Mayor
  7. 7 Un incendio de nivel 1 de peligrosidad amenaza a Garcibuey
  8. 8 Controlado el incendio de Garcibuey tras saltar pavesas a la carretera
  9. 9 Herido un hombre tras intentar apagar un incendio originado en una cocina de un restaurante de la Plaza de la Fuente
  10. 10 El alcohol y el fuego, protagonistas de la madrugada de este domingo en la capital

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Irene Rosales, harta de lidiar con la prensa tras su separación de Kiko Rivera: «Ir a comer con tus hijas...»

Irene Rosales, harta de lidiar con la prensa tras su separación de Kiko Rivera: «Ir a comer con tus hijas...»