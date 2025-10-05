Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Rosales, en 'Bailando con las estrellas'. E. P.

Irene Rosales deslumbra en 'Bailando con las estrellas' con un emotivo chachachá

La influencer eligió 'Soy yo', de Marta Sánchez, para mostrar su nueva etapa de vida, llena de energía, deporte y confianza en sí misma

E. P.

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:55

Comenta

Toda una declaración de intenciones. Así fue la actuación de Irene Rosales este sábado en 'Bailando con las estrellas'. Tras días de rumores sobre su regreso a la televisión, la exmujer de Kiko Rivera volvió, pero no para conceder una entrevista: decidió hacerlo bailando, y nada menos que en el mismo programa donde participa Anabel Pantoja.

Desde su divorcio, Irene se ha mostrado en varias ocasiones ante las cámaras, pero hasta ahora había evitado entrar en detalles sobre su nueva etapa. Ayer, sin embargo, habló a través de su baile. Al ritmo de 'Soy yo', de Marta Sánchez, la influencer transmitió un mensaje claro sobre quién es y cómo quiere vivir: «Tengo 34 años y tengo que decir 'soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar'», aseguró ante el jurado. También confesó que está en un momento de su vida «en el que necesito experimentar nuevos retos y nuevas sensaciones».

Antes de su actuación, Irene se conectó en directo con Emma García y compartió más sobre su rutina: «Estoy más adentrada en el deporte y me cura mucho. Es verdad que hay quien me dice que me faltan unos kilitos de más, pero ya recuperaré con masa muscular. Como muy bien, me estoy poniendo en forma y estoy encantada haciendo muchísimo deporte».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  3. 3 «Igual ya estoy muerto»
  4. 4 La Primitiva deja más de 600.000 euros en Alba de Tormes
  5. 5 Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
  6. 6 Expulsado un aficionado de Unionistas del Reina Sofía tras escupir a la altura del banquillo del Celta
  7. 7 Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total
  8. 8 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  9. 9 Dos puntos de Salamanca, entre los lugares que han registrado las temperaturas más frías de España este sábado
  10. 10 El Montessori alcanza medio siglo de historia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Irene Rosales deslumbra en 'Bailando con las estrellas' con un emotivo chachachá

Irene Rosales deslumbra en &#039;Bailando con las estrellas&#039; con un emotivo chachachá