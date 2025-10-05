Irene Rosales deslumbra en 'Bailando con las estrellas' con un emotivo chachachá La influencer eligió 'Soy yo', de Marta Sánchez, para mostrar su nueva etapa de vida, llena de energía, deporte y confianza en sí misma

Toda una declaración de intenciones. Así fue la actuación de Irene Rosales este sábado en 'Bailando con las estrellas'. Tras días de rumores sobre su regreso a la televisión, la exmujer de Kiko Rivera volvió, pero no para conceder una entrevista: decidió hacerlo bailando, y nada menos que en el mismo programa donde participa Anabel Pantoja.

Desde su divorcio, Irene se ha mostrado en varias ocasiones ante las cámaras, pero hasta ahora había evitado entrar en detalles sobre su nueva etapa. Ayer, sin embargo, habló a través de su baile. Al ritmo de 'Soy yo', de Marta Sánchez, la influencer transmitió un mensaje claro sobre quién es y cómo quiere vivir: «Tengo 34 años y tengo que decir 'soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar'», aseguró ante el jurado. También confesó que está en un momento de su vida «en el que necesito experimentar nuevos retos y nuevas sensaciones».

Antes de su actuación, Irene se conectó en directo con Emma García y compartió más sobre su rutina: «Estoy más adentrada en el deporte y me cura mucho. Es verdad que hay quien me dice que me faltan unos kilitos de más, pero ya recuperaré con masa muscular. Como muy bien, me estoy poniendo en forma y estoy encantada haciendo muchísimo deporte».