Gloria Estefan abarrota la Plaza de Colón con el gran concierto por el día de la Hispanidad 17 años después de su última visita a Madrid, y celebrando sus 50 años en el mundo de la música

17 años después de su última visita a Madrid, y celebrando sus 50 años en el mundo de la música, Gloria Estefan ha arrasado en su regreso a nuestro país para protagonizar el acto central de las celebraciones por la Hispanidad en la capital.

Tras ser recibida por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la artista cubana se subía al escenario en la Plaza de Colón para repasar los temas más emblemáticos de su carrera -como 'Mi tierra', 'Conga', y 'Hoy'- ante más de 100.000 personas de todas las nacionalidades que abarrotaron el centro de la ciudad y que, completamente entregados a pesar de las altas temperaturas y del sol implacable, corearon incansables los grandes éxitos de la cubana.

Radiante con una sencilla camisa blanca, un pantalón negro y el pelo recogido en una coleta con un postizo, Gloria ha arrancado su concierto gratuito con 'Oye mi canto' y, con el son de los tambores y trompetas, ha ido cantando las canciones que la han convertido en una leyenda viva de la música en español, como 'No pretendo', aunque el éxtasis ha llegado cuando ha invitado a su marido Emilio Estefan -que también es su productor- al escenario con los primeros acordes de 'Con los años que me quedan'.

Otro de los momentos más emocionantes del concierto ha llegado cuando la cubana ha cantado 'Chirriqui Chirri' con Nathy Peluso, con la que ha derrochado commplicidad y cercanía mientras el público no dejaba de aplaudir y vibrar al ritmo de la música. Y no ha sido la única invitada, ya que Emily Estefan -hija de Gloria y Emilio- ha subido a la plataforma instalada en el medio de la Plaza de Colón para entonar junto a su madre un tema de la cantante estadounidense Billie Holiday.

Entre el público, como una fan más, Díaz Ayuso, que ha querido apoyar con su presencia el acto central de la programación de la quinta edición de la Hispanidad 2025, que se celebra bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid'.