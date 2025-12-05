Gloria Camila y Manuel Cortés alimentan los rumores al reencontrarse tras salir a la luz su posible relación La colaboradora de televisión se ha encontrado con Cortés y ha coreado y bailado sus temas más populares

E. P. Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Gloria Camila ha desmentido de manera tajante los rumores sobre una relación con Manuel Cortés que circulan desde hace días en diversos medios. No es la primera vez que surgen especulaciones de este tipo: en 2019, Kiko Jiménez aseguró que su entonces novia le había sido infiel con el hijo de Raquel Bollo. Sin embargo, Gloria Camila ha aclarado con una sonrisa que solo mantiene una amistad con el artista desde hace años y ha subrayado que él no tuvo ninguna relación con su ruptura con Álvaro García tras su regreso de 'Supervivientes All Stars'.

Por ello, este jueves no quiso perderse el último concierto de Manuel Cortés en la Sala Villanos de Madrid. Tras asistir con su sobrina Rocío Flores a la fiesta de Navidad del diario La Razón y reiterar que no existe ningún idilio con Manuel —“no hay absolutamente nada, ni se está iniciando romance ni nos hemos visto, es mentira una vez más, una de tantas. La gente tiene muchas ganas, pero yo estoy bien”—, la hija de José Ortega Cano continuó la noche disfrutando de la música de su amigo.

Acompañada por Amor Romeira y su primo Chema —quien tuvo problemas para acceder al local y al que Gloria tuvo que asistir en la entrada—, la colombiana dejó claro que no piensa romper su amistad con Manuel. Aun así, alimentando los rumores sobre un posible romance futuro, se reencontró con él coreando y bailando sus temas más populares.

“El concierto muy bien, la verdad que muy guay y maravilloso, con gente muy profesional. Tendríais que haber entrado para bailar. Yo apoyo a mis compañeros y amigos, y el flamenco es que me encanta…” comentó entre risas y bromas con los medios al salir de la sala sin Manuel, insistiendo nuevamente en que “somos solo amigos”.

Manuel, serio y abrumado ante los rumores

Por su parte, Manuel mostró una actitud muy distinta tras el reencuentro con Gloria. Muy serio y escoltado por dos personas hasta un coche que le esperaba a pocos metros del local, el hijo de Raquel Bollo se mostró abrumado por las preguntas de la prensa: “Madre mía, parece que he formado…”, declaró, dejando abierta la incógnita sobre si siente o desearía algo más que amistad con la hija de Rocío Jurado.