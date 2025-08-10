Fran Rivera, prudente ante la polémica denuncia de su hermano Cayetano: «Todo está en manos de los abogados» La familia mantiene la discreción

En las últimas semanas, la noticia de la denuncia presentada por Cayetano Rivera contra los agentes de policía que lo detuvieron ha generado un intenso revuelo, sumando presión e incertidumbre al entorno cercano del diestro.

Ante la insistencia de los medios, Fran Rivera, hermano del torero afectado, ha preferido mantenerse al margen de la controversia y no añadir más leña al fuego. «Yo no tengo nada que decir. Está todo en manos de los abogados, creo, ¿no?», declaró con cautela cuando fue preguntado sobre el delicado asunto.

Fran también se refirió brevemente al estado actual de Cayetano: «Está, bueno, pues fíjate, ha perdido unas corridas de toros, está lastimado. Pero a él, preguntarle mejor a él», zanjó el torero, dejando claro que será el protagonista quien deba dar las explicaciones pertinentes, si así lo considera oportuno.

Mientras tanto, la familia mantiene la discreción, esperando que sean los abogados y las autoridades los que esclarezcan este episodio que ha empañado la temporada taurina de los Rivera.

