Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Rivera. E.P.

Fran Rivera, prudente ante la polémica denuncia de su hermano Cayetano: «Todo está en manos de los abogados»

La familia mantiene la discreción

E.P.

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:15

En las últimas semanas, la noticia de la denuncia presentada por Cayetano Rivera contra los agentes de policía que lo detuvieron ha generado un intenso revuelo, sumando presión e incertidumbre al entorno cercano del diestro.

Ante la insistencia de los medios, Fran Rivera, hermano del torero afectado, ha preferido mantenerse al margen de la controversia y no añadir más leña al fuego. «Yo no tengo nada que decir. Está todo en manos de los abogados, creo, ¿no?», declaró con cautela cuando fue preguntado sobre el delicado asunto.

Fran también se refirió brevemente al estado actual de Cayetano: «Está, bueno, pues fíjate, ha perdido unas corridas de toros, está lastimado. Pero a él, preguntarle mejor a él», zanjó el torero, dejando claro que será el protagonista quien deba dar las explicaciones pertinentes, si así lo considera oportuno.

Mientras tanto, la familia mantiene la discreción, esperando que sean los abogados y las autoridades los que esclarezcan este episodio que ha empañado la temporada taurina de los Rivera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»
  2. 2 Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa
  3. 3 Jorge Rey confirma el día en el que se terminará la ola de calor: «El aire fresco del norte...»
  4. 4 Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir
  5. 5 El bar que gana la Champions en verano: «Aunque haga calor la gente quiere estar aquí»
  6. 6 Controlados los incendios forestales declarados en Ciudad Rodrigo y Herguijuela de la Sierra
  7. 7 Dos jóvenes heridos en una pelea multitudinaria en La Fregeneda
  8. 8 Susto en Capuchinos: una nonagenaria pide auxilio por un incendio en una vivienda
  9. 9 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 9 de agosto?
  10. 10 El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fran Rivera, prudente ante la polémica denuncia de su hermano Cayetano: «Todo está en manos de los abogados»

Fran Rivera, prudente ante la polémica denuncia de su hermano Cayetano: «Todo está en manos de los abogados»