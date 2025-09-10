El entorno de Antonio Tejado reacciona tras la petición de 28 años de cárcel por el robo en casa de María del Monte Muestra su enfado mientras él prepara un recurso legal

E. P. Madrid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:13

El pasado fin de semana salió a la luz que la abogada de María del Monte e Inmaculada Casal ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº16 de Sevilla una condena de 28 años de prisión para Antonio Tejado, a quien considera el «cerebro» del asalto ocurrido en la vivienda de la artista en agosto de 2023. Según el escrito, el sobrino de la cantante habría retomado su relación con ella meses antes del golpe con el objetivo de obtener y transmitir información clave que facilitara el robo.

Tras conocerse la noticia, el programa 'Fiesta' aseguró que el ex de Rosario Mohedano estaría profundamente decepcionado con la actitud de su tía. No obstante, su abogado Fernando Velo ha afirmado que se encuentra «bien» y adelantó que recurrirán la petición de cárcel.

Por su parte, 'Espejo Público' reveló la reacción de María José García, madre de Antonio y cuñada de María del Monte. Según la periodista Anabel Gil, estaría «muy enfadada» y «dolida», convencida de que la cantante «miente» y que lo único que busca es dinero, argumentando que «un abogado no actúa por su cuenta». Además, habría confirmado que el distanciamiento familiar comenzó tras el inicio de la relación de María del Monte con Inmaculada Casal.

En su reaparición pública junto a su hijo Chema Tejado, María José se mostró sorprendentemente tranquila e incluso sonriente, guardando silencio ante las preguntas sobre su enfado con María y sobre cómo afrontan en familia la posible condena de 28 años que pesa sobre Antonio.