Elena Tablada, tras cerrar su batalla judicial con Javier Ungría: «Estoy en el mejor momento de mi vida» La diseñadora celebra tener la custodia de su hija y asegura sentirse feliz y plena, dejando atrás años de conflicto

E. P. Madrid Sábado, 4 de octubre 2025, 11:40 Comenta Compartir

Tras conocerse la sentencia final que le otorgó la custodia total de su hija en común con Javier Ungría, Elena Tablada ha confesado a Europa Press que se encuentra «súper bien».

«Estoy súper contenta. Ustedes siempre se quedan con lo malo, yo me quedo con lo bueno. Mi hija está conmigo, con su hermana, y todo se ha quedado como estaba, incluso mejor», explicó la diseñadora al hablar del cierre de su proceso judicial.

Además, Tablada aclaró que, a pesar de los años de litigio, no considera que hubiera una guerra entre ella y su exmarido: «Esto no era una batalla ni era una guerra. Aquí no hay una pelea».

Por último, la diseñadora reconoció que atraviesa «el mejor momento de mi vida, tanto física como emocionalmente», y su sonrisa refleja que ha logrado dejar atrás los recuerdos dolorosos de estos años de conflicto judicial.