David Broncano reconoce la dificultad de competir con 'El Hormiguero' y defiende a Silvia Alonso El presentador habla sobre la audiencia de su programa 'La Resistencia' y sobre cómo a su pareja le molesta ser llamada «novia de» pese a su exitosa carrera como actriz

E. P. Madrid Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:10

David Broncano se dejó ver este fin de semana en el FesTVal de Vitoria, donde habló ante los medios tanto de 'La Resistencia' como de su relación con la actriz Silvia Alonso.

Al ser preguntado por la audiencia que ha conseguido 'El Hormiguero' tras su regreso de vacaciones, Broncano comentó: «No me esperaba tanto, habría dicho un 17, un 18, pero un 21 es una locura. Bueno, porque esa gente es que... es que nos amarga en la vida». Aun así, aseguró alegrarse por ellos, aunque reconoció que «a nivel de puramente audiencia nos lo complica, claro, si empiezan la temporada con un 20%, pues…», dejando claro que tendrá que esforzarse para mantener el nivel.

Sobre la competencia, explicó: «No me impone, es un rival muy duro, en una dinámica de 20 años, es una apisonadora, es muy difícil. Nosotros el año pasado conseguimos durante unos meses estar por delante, y luego ya puntualmente de vez en cuando en alguna franja te da así, en otra no. Durante el primer trimestre era como, 'joder, lo conseguimos', y es cierto que un poco lo conseguimos, pero luego ellos se rehicieron porque son muy, muy, muy duros, una apisonadora de audiencia total».

En cuanto a Silvia Alonso, Broncano reconoció que a ella le molesta que la llamen «novia de» a pesar de tener una carrera consolidada: «Sí, eso ha pasado. Posiblemente eso haya mejorado un poquito en los últimos años, pero no ha dejado de pasar. Ella justo además hasta hace poco ha presentado una serie en Movistar y algún día me dice, mira, otra vez ha puesto tal... no le gusta, claro, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya».