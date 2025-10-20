Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cayetana Guillén Cuervo, ante el micrófono de Europa Press, a su llegada a Barajas. E. P.

Cayetana Guillén Cuervo mantiene el silencio sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Tras su despiste meses atrás, la actriz evita comentar la vuelta de su amiga a la banda y se muestra discreta ante la prensa a su llegada a Madrid

E. P.

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:26

Comenta

Tras la expectación generada por el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, Cayetana Guillén Cuervo ha optado por mantenerse al margen. La actriz, que meses atrás protagonizó un desliz al adelantar la noticia antes de tiempo, ha decidido no comentar esta vez el esperado reencuentro.

«No voy a hablar», se limitaba a responder ante las cámaras de Europa Press durante su llegada al aeropuerto de Barajas, tras unos días de descanso en Ibiza junto a su marido, Omar Ayyashi. Con un gorro blanco que ocultaba parte de su rostro, Cayetana esquivó todas las preguntas sobre el regreso de Amaia a la banda de la que se separó en 2007.

Intentando mantenerse alejada de la polémica y dejar que sean los protagonistas quienes den la noticia, la actriz evita repetir el despiste que tuvo meses atrás, cuando adelantó que su amiga volvería a los escenarios, información que tanto ella como la banda habían querido mantener en secreto hasta ahora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  2. 2 Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
  3. 3 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  4. 4 Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
  5. 5 80 años del faro de agua que señaló el norte de la capital
  6. 6 El pueblo que cumple dos años sin recuperar los niveles de potabilidad: «Quieren que nos quedemos en los pueblos y no tenemos ni agua»
  7. 7 Cae el fraude en obras tras reforzar el control del impuesto municipal
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 19 de octubre
  9. 9 «He superado el cáncer tres veces y siempre he luchado»
  10. 10 El serotipo 8 de la lengua azul llega a Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cayetana Guillén Cuervo mantiene el silencio sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Cayetana Guillén Cuervo mantiene el silencio sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh