Cayetana Guillén Cuervo mantiene el silencio sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh Tras su despiste meses atrás, la actriz evita comentar la vuelta de su amiga a la banda y se muestra discreta ante la prensa a su llegada a Madrid

E. P. Madrid Lunes, 20 de octubre 2025, 09:26

Tras la expectación generada por el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, Cayetana Guillén Cuervo ha optado por mantenerse al margen. La actriz, que meses atrás protagonizó un desliz al adelantar la noticia antes de tiempo, ha decidido no comentar esta vez el esperado reencuentro.

«No voy a hablar», se limitaba a responder ante las cámaras de Europa Press durante su llegada al aeropuerto de Barajas, tras unos días de descanso en Ibiza junto a su marido, Omar Ayyashi. Con un gorro blanco que ocultaba parte de su rostro, Cayetana esquivó todas las preguntas sobre el regreso de Amaia a la banda de la que se separó en 2007.

Intentando mantenerse alejada de la polémica y dejar que sean los protagonistas quienes den la noticia, la actriz evita repetir el despiste que tuvo meses atrás, cuando adelantó que su amiga volvería a los escenarios, información que tanto ella como la banda habían querido mantener en secreto hasta ahora.