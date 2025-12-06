Carmen Borrego carga sin piedad contra Edmundo Arrocet: «Que me demande» La colaboradora vive días de preocupación por la operación de su hijo. A este momento se suman los rumores de distanciamiento con su sobrina Alejandra Rubio

E. P. Madrid Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:31

Carmen Borrego atraviesa un momento complicado. La colaboradora vive días de preocupación por la operación de su hijo, que la mantiene especialmente sensible y centrada en su familia. A este difícil momento personal se suman, una vez más, los rumores de distanciamiento con su sobrina Alejandra Rubio, que vuelven a ocupar titulares. Sin embargo, lejos de mantenerse en silencio, la hija deMaría Teresa Campos ha querido responder con contundencia a las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet.

Durante la fiesta de Navidad de la productora 'Cuarzo', la colaboradora no se mordió la lengua al comentar las palabras del humorista, quien lleva años insinuando una deuda sin presentar ninguna acción legal: «Que me demande, que me demande... pero es que yo no entiendo a alguien que dice durante dos años lo mismo, pero no pone la demanda», sentenció con firmeza: «Si me deben ese dinero, demando al instante».

En referencia a las memorias que el cómico planea publicar, Carmen fue todavía más clara: «A mí es que me da igual. ¿Leerle? No, no voy a hacer cola en la librería. Que haga lo que quiera, no está en nuestras vidas». La hermana de Terelu Campos aseguró que Edmundo es un tema completamente cerrado en su entorno: «No hablo de él, ni en público ni en privado. No es parte de mi vida».

Por otro lado, al ser preguntada por si estaba ayudando a su sobrina Alejandra en la búsqueda de casa, zanjó el asunto con naturalidad: «No, ella tiene suficiente gente que la ayude». Una frase que no hace más que reavivar las especulaciones sobre el distanciamiento entre tía y sobrina, justo cuando la familiaCampos vuelve a estar en el punto de mira.