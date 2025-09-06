Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carla Flila. E. P.

Carla Flila habla por primera vez sobre su ruptura con Nagore Robles: «Voy a quererla toda la vida»

La influencer destaca el cariño mutuo y la importancia de la relación, asegurando que siempre querrá a Nagore pese a no haber reconciliación

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:25

Carla Flila confirmó recientemente en sus redes sociales la ruptura sentimental con Nagore Robles tras semanas de rumores, expresando su agradecimiento: «Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida».

Días después, durante el FesTVal de Vitoria, Carla hablaba ante los medios sobre su situación actual: «Somos dos personas estupendas que se han cuidado y querido muchísimo, y que lo van a seguir haciendo».

Ahora, por primera vez frente a las cámaras, la influencer aclaró que la ruptura no se debe a algo negativo: «La gente piensa que cuando terminas una relación, es porque ha pasado algo malo, y no es la realidad. Yo a Nagore la quiero, y la voy a querer toda mi vida».

Carla subrayó que no hay una puerta abierta a la reconciliación, aunque reconoció que «la vida da mil vueltas». Aun así, afirmó: «Lo bonito es que el día de mañana nos vamos a tener siempre la una a la otra».

Reflexionando sobre la relación, la influencer destacó la influencia positiva de Nagore: «Me ha ayudado a valorarme, a quererme y a buscar la mejor versión de mí, y se lo voy a agradecer toda mi vida. Ha sido una relación de amor y apoyo mutuo, de mejorar cada uno en lo que debería ser una relación sana».

