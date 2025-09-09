Anabel Pantoja y su pareja respiran tranquilos: la juez archiva provisionalmente el caso de maltrato infantil Tras la hospitalización de su hija Alma en enero, la influencer y David Rodríguez quedan eximidos de juicio oral, con un archivo provisional de cinco años que permitirá garantizar la salud de la menor

El nuevo programa de Joaquín Prat en Telecinco, 'El tiempo justo', estrenado este lunes, adelantó una noticia clave sobre la investigación judicial abierta contra Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, por un presunto delito de malos tratos infantiles. La causa se derivó de las lesiones que presentaba su hija Alma cuando ingresó de urgencia el pasado mes de enero en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permaneció 18 días hospitalizada.

Tras meses de preocupación, la pareja puede respirar tranquila. Según informó el periodista Antonio Rossi, la jueza encargada del caso habría decidido archivar provisionalmente la investigación, eximiendo a Anabel y a David de acudir a juicio oral, ya que la niña se recuperó sin secuelas de su problema de salud.

La noticia llega justo antes del estreno del talent 'Bailando con las estrellas', este sábado 13 de septiembre, que marcará el regreso televisivo de Anabel tras convertirse en madre. La decisión judicial, comunicada la semana pasada a través de su abogado, implica un archivo provisional durante cinco años, período en el que la pareja deberá facilitar al juzgado cualquier prueba médica sobre la menor para garantizar que no existan secuelas relacionadas con los hechos que motivaron la investigación.

Rossi añadió que los abogados de la influencer y de David han recomendado abandonar Canarias temporalmente, ya que el informe médico presentado en su defensa, elaborado por distintos especialistas de referencia, cuestiona el diagnóstico inicial del hospital que activó el protocolo de maltrato. Cambiar de lugar de seguimiento permitiría evitar posibles conflictos con el centro hospitalario.

El periodista subrayó que, aunque se trata de un sobreseimiento provisional y la puerta queda abierta durante cinco años, la pareja se siente aliviada. «Ahora mismo están contentos con que no haya juicio oral, aunque la tranquilidad es parcial, porque siempre existe la posibilidad de que el caso se reabra», afirmó.