Alfonso Díez se deshace en elogios hablando de la familia Alba El viudo de la Duquesa de Alba regresó a la iglesia donde se casó con ella y celebró junto a la familia Alba, reafirmando sus lazos afectivos y compartiendo su felicidad por el enlace

Alfonso Díez vivió este sábado uno de los días más especiales del año al regresar a Sevilla, a la iglesia donde contrajo matrimonio con la Duquesa de Alba y donde descansan parte de sus cenizas. Allí se reencontró con los hijos de la duquesa para celebrar por todo lo alto la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

La jornada estuvo llena de emociones y concluyó al final de la tarde tras el convite en la Finca Las Arroyuelas, donde Alfonso mostró su felicidad y atendió a la prensa. Sobre los novios, comentó que estaban «muy guapos y estupendos» y calificó el convite de «extraordinario». Pero lo más destacado fue su emotiva declaración hacia la familia Alba: «Les quiero mucho».

A pesar de que sus comienzos con Doña Cayetana no fueron fáciles, debido a la oposición inicial de algunos de sus hijos, el tiempo puso las cosas en su lugar. Alfonso logró ganarse un lugar en la familia y, tras la muerte de la Duquesa, mantiene su relación con todos ellos, demostrando que siguen siendo parte importante de su vida.