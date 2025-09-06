Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Alberto Herrera y Blanca Llandres. E. P.

Alberto Herrera y Blanca Llandres esperan su primer hijo antes de su boda

La pareja anuncia la feliz noticia a través de redes sociales con fotografías de la ecografía y la tripita premamá, mientras se preparan para casarse el 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:17

Alberto Herrera y Blanca Llandres, que habían anunciado su boda en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el próximo 18 de octubre, han compartido con sus seguidores que están esperando su primer hijo.

La pareja celebró la noticia en redes sociales mostrando la tripita premamá de Blanca y la ecografía del bebé, describiéndolo como «el mayor regalo que nos ha hecho la vida».

Este embarazo sorprenderá gratamente a sus amigos y familiares, y marcará un momento especial para Carlos Herrera y Mariló Montero, quienes se convertirán en abuelos por primera vez. Aunque siempre han sido discretos sobre la vida privada de sus hijos, seguro que pronto veremos a los nuevos abuelos disfrutando del pequeño.

