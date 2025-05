Aitana se sincera en 'El Hormiguero': «Estoy en tratamiento por depresión y ahora vivo el amor de otra manera»

E. P. Madrid Viernes, 30 de mayo 2025, 09:37 Comenta Compartir

Después de arrasar en el Movistar Arena con una exclusiva Listening Party para sus fans más fieles, Aitana Ocaña ha visitado este jueves 'El Hormiguero' para presentar su nuevo álbum, 'Cuarto azul', que sale a la venta este viernes, 30 de mayo. En una entrevista marcada por la sinceridad, la cantante se ha abierto sobre su salud mental y su forma de vivir el amor, en medio de rumores que la relacionan con el youtuber Plex.

Durante la conversación con Pablo Motos, Aitana habló sobre su colaboración con Myke Towers, 'Sentimiento natural', una canción sobre los flechazos amorosos. Preguntada por si cree en el amor a primera vista, la artista confesó: «Creo que sí soy de flechazos, pero me he enamorado muy poco».

Reveló además que desde hace unos meses está bajo tratamiento médico tras ser diagnosticada con depresión, algo que ha afectado profundamente a su forma de sentir: «Ahora las emociones las siento más reguladas. Estoy más serena. Es otra forma de vivir el amor, pero sigue siendo bonita».

Aitana compartió cómo se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional durante el rodaje de su documental 'Metamorfosis': «Sentía que la cara se me hinchaba de tanto llorar. Un día no pude levantarme de la cama y llamé a mi padre. Vino corriendo y también mis amigas. Mi madre fue quien dijo: 'Vamos al psiquiatra'». Fue entonces cuando recibió el diagnóstico y comenzó el tratamiento.

«La depresión no es solo estar triste. Es una condición médica real. Me frustraba mucho pensar que no tenía motivos para sentirme así. Me decía: '¿Por qué si lo tengo todo?'», relató visiblemente emocionada.

Tras la entrevista, Aitana salió a saludar a los numerosos fans que la esperaban a las puertas del plató, protagonizando un emotivo reencuentro con su público. Sin embargo, evitó hablar con la prensa sobre su posible relación con Plex o las recientes declaraciones de la ex del youtuber, quien afirmó que la dejó por Aitana tras serle infiel. La artista prefirió centrarse en su música y en el cariño de sus seguidores, dejando las polémicas personales al margen.