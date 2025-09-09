El abogado de Antonio Tejado responde a la petición de María del Monte de 28 años de carcel para su sobrino: «Vamos a recurrir» La defensa de la artista y su esposa sostiene que el sobrino de la cantante facilitó información clave para el atraco, mientras él insiste en su inocencia y su abogado anuncia que recurrirá la acusación

E. P. Madrid Martes, 9 de septiembre 2025, 09:44 Comenta Compartir

El pasado mes de mayo concluyó el periodo de instrucción del caso del robo en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal. El 25 de agosto de 2023, el juez del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla dictó un contundente auto de procesamiento en el que enviaba a Antonio Tejado a juicio. Se le imputan cuatro delitos como presunto «autor intelectual» del atraco, considerando que su participación y la información privilegiada que habría transmitido a la banda criminal —liderada por Arseny Garibyan, apodado 'El ruso', debido a sus vínculos familiares con la folclórica— fueron decisivas para ejecutar el robo. Durante el asalto, llevado a cabo en plena madrugada, los delincuentes se llevaron una colección de relojes de alta gama, todas las joyas de la pareja y una considerable cantidad de dinero en efectivo.

Recientemente ha trascendido que la defensa de María e Inmaculada, encabezada por la abogada Emilia del Río, ha presentado un escrito formal ante la Justicia solicitando una pena de prisión de 28 años y medio para el sobrino de la cantante. La acusan de ser el «cerebro» del robo, al haber retomado su relación con su tía para «recabar y transmitir puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiese culminar con éxito».

Este hecho representa un duro golpe para Tejado, quien, según ha revelado el programa 'Fiesta', se siente «roto y decepcionado» con la artista, mientras mantiene su defensa de inocencia respecto a los delitos que se le atribuyen.

En la misma línea, su abogado Fernando Velo, en su reaparición ante las cámaras —donde llamó la atención su sonrisa y actitud despreocupada pese a la posible condena— anunció que responderán al escrito de la acusación particular en el juzgado y que piensan «recurrirlo».

Parco en palabras, insistiendo en que «no voy a decir nada», Velo no reveló cómo ha recibido Tejado la noticia de que su tía pide 28 años de prisión. Sin embargo, confirmó que mantiene contacto constante con él y que se encuentra «bien», aunque lamentó que el retraso en la fijación de la fecha del juicio oral, «por falta de medios, desgraciadamente es perjudicial para Antonio y para cualquiera».

Ante la prensa, se limitó a afirmar: «Yo no voy a valorar nada. Lo haré en el juzgado, que es donde corresponde. No voy a decir nada», en referencia a la indemnización de casi un millón de euros que solicitan María e Inmaculada.

No obstante, sí dejó claro que, «por supuesto», Tejado sigue defendiendo su inocencia y subrayó que hasta que se celebre el juicio debe respetarse la presunción de inocencia.