Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado. E. P.

El abogado de Antonio Tejado responde a la petición de María del Monte de 28 años de carcel para su sobrino: «Vamos a recurrir»

La defensa de la artista y su esposa sostiene que el sobrino de la cantante facilitó información clave para el atraco, mientras él insiste en su inocencia y su abogado anuncia que recurrirá la acusación

E. P.

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:44

El pasado mes de mayo concluyó el periodo de instrucción del caso del robo en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal. El 25 de agosto de 2023, el juez del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla dictó un contundente auto de procesamiento en el que enviaba a Antonio Tejado a juicio. Se le imputan cuatro delitos como presunto «autor intelectual» del atraco, considerando que su participación y la información privilegiada que habría transmitido a la banda criminal —liderada por Arseny Garibyan, apodado 'El ruso', debido a sus vínculos familiares con la folclórica— fueron decisivas para ejecutar el robo. Durante el asalto, llevado a cabo en plena madrugada, los delincuentes se llevaron una colección de relojes de alta gama, todas las joyas de la pareja y una considerable cantidad de dinero en efectivo.

Recientemente ha trascendido que la defensa de María e Inmaculada, encabezada por la abogada Emilia del Río, ha presentado un escrito formal ante la Justicia solicitando una pena de prisión de 28 años y medio para el sobrino de la cantante. La acusan de ser el «cerebro» del robo, al haber retomado su relación con su tía para «recabar y transmitir puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiese culminar con éxito».

Este hecho representa un duro golpe para Tejado, quien, según ha revelado el programa 'Fiesta', se siente «roto y decepcionado» con la artista, mientras mantiene su defensa de inocencia respecto a los delitos que se le atribuyen.

En la misma línea, su abogado Fernando Velo, en su reaparición ante las cámaras —donde llamó la atención su sonrisa y actitud despreocupada pese a la posible condena— anunció que responderán al escrito de la acusación particular en el juzgado y que piensan «recurrirlo».

Parco en palabras, insistiendo en que «no voy a decir nada», Velo no reveló cómo ha recibido Tejado la noticia de que su tía pide 28 años de prisión. Sin embargo, confirmó que mantiene contacto constante con él y que se encuentra «bien», aunque lamentó que el retraso en la fijación de la fecha del juicio oral, «por falta de medios, desgraciadamente es perjudicial para Antonio y para cualquiera».

Ante la prensa, se limitó a afirmar: «Yo no voy a valorar nada. Lo haré en el juzgado, que es donde corresponde. No voy a decir nada», en referencia a la indemnización de casi un millón de euros que solicitan María e Inmaculada.

No obstante, sí dejó claro que, «por supuesto», Tejado sigue defendiendo su inocencia y subrayó que hasta que se celebre el juicio debe respetarse la presunción de inocencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  2. 2 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  3. 3 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»
  4. 4 Detenidos cinco miembros de la misma familia por agredir brutalmente con barras de hierro y palos a un matrimonio en la puerta de su casa en Salamanca
  5. 5 Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
  6. 6 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre
  7. 7 El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega
  8. 8 El choque de un camión contra un poste obliga a cortar el tráfico en un carril de la A-66
  9. 9 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 8 de septiembre
  10. 10 Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El abogado de Antonio Tejado responde a la petición de María del Monte de 28 años de carcel para su sobrino: «Vamos a recurrir»

El abogado de Antonio Tejado responde a la petición de María del Monte de 28 años de carcel para su sobrino: «Vamos a recurrir»