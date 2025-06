«Cuando quiero pintar, pienso en Salamanca»

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 29 de junio 2025, 17:26 Comenta Compartir

El estudiante de Bellas Artes de origen colombiano, Juan Sebastián Ortega, consiguió el segundo premio del XXV Certamen de Pintura al Aire Libre 'Salamanca Monumental', organizado por la Fundación GACETA. Lo hizo con una imagen de la Rúa con la catedral de fondo. Una maravillosa estampa que, al igual que el resto de las 27 pinturas seleccionadas por el jurado, se exhibe en La Salina hasta el 6 de julio.

¿Qué sintió al enterarse de que había ganado el segundo premio?

—Fue un momento muy emocionante. No me lo esperaba. Pensé que quizás podría ganar un accésit, pero jamás imaginé un segundo premio. De hecho, cuando salió la lista, lo primero que hice fue mirar la parte de abajo, donde están los accésits, y al no ver mi nombre me desilusioné un poco. Entonces subí la mirada y me di cuenta de que estaba entre los premios grandes. No me lo podía creer.

En el certamen se invita a escoger una zona de la ciudad para pintar, ¿le costó elegir?

—Un poco. Los días anteriores había 'pateado' la ciudad para prepararme para el concurso y tenía unas ubicaciones favoritas, pero no fue hasta el mismo día que elegí el lugar. Al principio dudé un poco, pero en el momento en que me decidí, fue definitivo. Quería plasmar cómo se proyectaban las sombras sobre los monumentos y sabía que no podía perder la oportunidad, porque las sombras cambiarían si esperaba mucho.

¿Qué fue lo que más le gustó del lugar?

—Me capturaron las sombras. La forma en que se proyectaban sobre los monumentos a esa hora del día y el juego con las luces. Además, desde ahí se veía la catedral, y ese era un elemento que yo tenía claro que quería que apareciera en mi pintura.

¿Qué técnica utilizó para crear la obra?

—Trabajé con óleo, que podría decirse es la madre de las técnicas pictóricas. Personalmente, me gusta mucho el efecto que da porque aporta más textura que otros materiales. Además, yo pinto con capas muy gruesas para darle más fuerza a la obra.

¿Alguna curiosidad o detalle especial que tenga la obra?

—Digamos que el cuadro tiene una «imprimación invisible», que técnicamente no se llama así, pero a mí me parece la mejor forma de describirlo. Lo que hice fue aplicar cola de conejo para darle un toque distinto a la tela. De esta manera, en lugar de tener un lienzo totalmente blanco, el fondo de la pintura es más cálido, con una tonalidad similar al ámbar.

¿Qué significa Salamanca para usted?

—Se ha convertido en la ciudad en la que me he desarrollado artísticamente, aunque toda mi obra está muy marcada por mi país. Pero cuando quiero pintar algo, pienso en Salamanca y en todo lo que he vivido estos dos últimos años: la gente con la que me he cruzado y todo lo que he aprendido. Todo ha sido muy enriquecedor para mí.

¿Qué importancia cree que tienen concursos como estos para los jóvenes artistas como usted?

—Muchísima. Nos ayudan a difundir nuestro trabajo y darnos a conocer. Además, el hecho de que tengan un premio económico es un gran incentivo. Ser artista es muy costoso. Estos premios nos ayudan a comprar materiales y a seguir con nuestro trabajo. Además, te dan la oportunidad de conocer a otros artistas y aprender de ellos. Es muy enriquecedor.

¿Qué le gustaría que el público sintiera o pensara al contemplar su pintura?

—Que se trata de un instante. Más que un lugar, lo que yo quería plasmar era un momento: las sombras que se iban moviendo lentamente por las paredes, los transeúntes y lo que yo estaba viendo en ese momento. Me gustaría que vieran mi pintura y pensaran en ella como algo en movimiento, algo que ocurrió y no volverá, aunque puedan existir otros momentos similares.