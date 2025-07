«El premio significa un empujón muy grande»

María Regadera Salamanca Domingo, 6 de julio 2025, 18:11 Comenta Compartir

Lara Rubin de Célix, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y actualmente diseñadora de interiores, presentó una propuesta más que arriesgada al jurado del XXV Certamen de Pintura al Aire Libre de la Fundación Gaceta. Ganó el tercer premio del concurso con un formato vertical poco habitual que reflejaba una mirada personal sobre la vegetación y la arquitectura salmantina.

-¿Era su primera vez en este certamen? ¿Conocía la ciudad?

—Sí, es la primera vez que participo en este concurso y mi segunda prueba de pintura rápida. Tengo un cariño especial a Salamanca, soy licenciada en Bellas Artes por la Universidad, aunque después hice diseño y me especialicé en interiorismo. Actualmente resido en Ávila.

-¿Cómo surgió la idea del cuadro que presentaste al certamen?

—La verdad es que idea fija no tenía. Al principio pensé en hacer un skyline de la ciudad desde fuera, por eso escogí un formato diferente de lienzo, para hacer una obra apaisada. Al final terminé instalada en la plaza de Anaya y no pude resistirme a la imagen que revelaba la vegetación con la arquitectura de fondo. Como el formato horizontal ya no me servía, lo revertí.

-¿Cuál fue la técnica que empleó en esta obra?

—Acrílico sobre tabla. Trabajé a base de colores primarios y luego utilicé un barniz para acrílico. Hice un estudio de verdes para dar cobertura a todos los tonos que mostraba la vegetación original. Valoré todas las opciones que tenía y conseguí muchas de las tonalidades.

-¿Qué ha significó recibir ese tercer premio en este certamen?

—No me lo esperaba en absoluto y menos ahora, que estoy prácticamente retomando la pintura. Cuando empiezas sabes que hay mucha gente que lleva mucho recorrido y muchas experiencias a las espaldas. Tampoco sabes la gente que se presenta. Además, como era la segunda vez que participaba en un concurso de pintura rápida, fui con un poco de inseguridad y tampoco con muchas expectativas. Sin embargo, el premio ha sido, sin duda, una inyección de positividad enorme. Ha significado un empujón muy importante. Siempre se agradece mucho que un jurado profesional reconozca tu trabajo.

-Además, ganó en una ciudad muy significativa para usted...

—Salamanca es muy especial y siempre la he recordado con mucho cariño. Participar en ese certamen fue para mí un reencuentro. Es una experiencia también muy emotiva, porque te permite volver a los recuerdos. Yo, en mi caso, viví los cuatro años de carrera allí. Además, a nivel arquitectónico también es una ciudad muy interesante que muestra una gran belleza.

-¿Qué es lo más interesante de participar en este tipo de certámenes?

—Con los concursos de pintura rápida te obligas a ti mismo a pintar y a solucionar las cosas, a sintetizar las imágenes en un tiempo acotado. No te puedes tomar todo el tiempo del mundo para resolver una obra. Te ayuda a obtener la imagen de una manera fugaz, muy parecido a la técnica que empleaban los impresionistas. Es esencial tener este tipo de experiencias, te ayudan mucho de cara a un futuro, especialmente si te quieres dedicar a ello de forma profesional.

-¿Qué papel crees que juega el arte en la calle?

—Llevar el arte a la calle es indispensable y beneficia mucho al sector. Ayuda a combatir el desconocimiento y permite un diálogo con ese público que no tiene nada que ver con el mundo del arte. Es una forma de también de ponerlo en valor, de transmitir y de compartir con todo el mundo de una forma cercana y sencilla. Además, aporta visibilidad a esos artistas que intentan hacerse un hueco en el mercado.