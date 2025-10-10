La Fundación GACETA da a conocer obras preseleccionadas en el XXVIII Certamen Jóvenes Pintores Las obras originales deberán ser entregadas personalmente o por agencia de transportes en la sede de la Fundación GACETA hasta del 22 de octubre

La Gaceta Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 10:09 Comenta Compartir

El jurado de la Fundación GACETA se ha reunido para elegir, de entre todos los candidatos, las obras que tendrán la condición de preseleccionadas para la exposición y los premios y cuyo listado puede consultarse debajo de la noticia.

La organización del certamen ha contactado con los artistas preseleccionados, los cuales deberán entregar sus obras originales personalmente o por agencia de transportes hasta el 22 de octubre en: Fundación GACETA, avenida de los Cipreses, 81, 37004, Salamanca, de lunes a viernes, de 9:30 horas a 13:30 horas y de 17:00 horas a 20:00 horas.

Antes del 2 de noviembre, los miembros del jurado, integrado por profesionales del mundo de las artes y representantes de la Fundación GACETA —Fernando Fernández de Trocóniz, Fernando Población, Adora Calvo y María Jesús Díez—, seleccionarán un máximo de 24 obras que considere de mayor interés para su exposición al público, que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones de La Salina de la Diputación Provincial, en la calle San Pablo. El resto de obras serán devueltas a su lugar de origen.

Todas las obras deberán presentarse firmadas y debidamente embaladas en un embalaje rígido con formato caja o similar, de tal forma que permita la apertura y cierre fácil para su reutilización en el traslado a la exposición y para su posterior devolución.

El artista corre con los gastos de envío hasta las instalaciones de la Fundación GACETA y la Fundación asumirá el coste del transporte de devolución, siempre que sea en territorio nacional. La Fundación GACETA no se responsabiliza de los desperfectos que pudieran sufrir durante el transporte o traslado, si bien la organización velará por las mismas y pondrá el mayor celo en su manipulación.