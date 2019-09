La visita de las personalidades políticas en la jornada inaugural de Salamaq 2019 ha dejado alguna que otra anécdota. Acompañados por la ganadera salmantina, Ana García Alvez, los políticos han hecho una visita a las vacas moruchas llegando incluso a meterse dentro del corral. A pesar de que en principio solamente iba a entrar ella para enseñarles lo dóciles que son sus ejemplares, han terminado acómpañandola.

Sin embargo, no ha quedado ahí. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido convencido por Ana García para peinar a los ejemplares de morucha de su corral. Algo que ha llamado la atención a los presentes ya que la raza no es una de las más dóciles. Por otro lado, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que también hizo una visita a las vacas no se atrevió a peinarlas como hicieron Mañueco y la ganadera.