Últimas horas para inscribirse en el concurso ‘Así somos en mi pueblo’

Última oportunidad para participar en la XI edición de “Así somos en mi pueblo”, el tradicional y divertido certamen de LA GACETA en el que los pueblos de la provincia sacan su cara más imaginativa.

El plazo de inscripción finaliza hoy. Los interesados todavía pueden inscribirse a través de un formulario disponible en la www.lagacetadesalamanca.es o enviando un correo electrónico a asisomosenmipueblo@lagacetadesalamanca.es con el nombre del pueblo, el de la persona de contacto, su teléfono, correo electrónico y fecha prevista en la que se realizará la fotografía para el concurso.

Debido a la situación sanitaria por la Covid-19, si hubiera limitaciones para llevar a cabo el posado en grupo, LA GACETA plantea la posibilidad de que también puedan concursar con fotografías adaptadas a dos nuevas modalidades. Una de ellas será un “Collage del día a día en el pueblo”, donde se elaborará un mosaico con distintas fotografías que refleje cómo es la vida de sus habitantes y aunque no será necesario reunirse, se valorará que aparezca un gran número de vecinos. La otra alternativa será “Regreso al pasado”, donde los pueblos participantes podrán elegir una fotografía antigua de cómo era su pueblo y recrearla este verano para reflejar cómo ha cambiado. Plasmarán la evolución social o urbanística pero siempre con la participación de vecinos. Estas dos alternativas no podrán optar a los dos primeros premios y se recomiendan cuando la situación pandémica no permita agrupar a un número significativo de vecinos para realizar la tradicional foto de posado grupal.

Como en años anteriores, esta XI edición llega cargada de importantes galardones. El primer premio consiste en un parque infantil para la localidad, compuesto por un tobogán, un columpio y un balancín.

El ganador del segundo premio acogerá la “Gala del Amor y del Humor”. La mejor fotografía de la categoría “Collage el día a día del pueblo” conseguirá como premio una una proyección de cine al aire libre y la imagen que resulte ganadora del ámbito “Regreso al Pasado” obtendrá como premio un concierto de la Banda de Música de Villamayor. El premio especial del público a la fotografía más votada en lagacetadesalamanca.es, al que optan todas las fotografías participantes en el concurso, es una paellada valorada en 600 euros. También habrá cuatro menciones especiales que se llevarán un lienzo fotográfico.

Este certamen cuenta con el patrocinio de la Diputación de Salamanca, Unicaja Banco, Mobiliario Urbano Moreta, Copasa , hipermercado E. Leclerc, Asaja Salamanca, Cobadu, Berkeley Minera España y Servicios Funerarios La Dolorosa. También colaboran la Banda de Música de Villamayor, Catering Gabriel, Proyecfilm y Victor Samarkanda. El fallo del jurado se dará a conocer a finales de septiembre y antes, los internautas votarán a través de lagacetadesalamanca.es al pueblo que se alzará con el Premio del Público.