Concurso 'Así somos en mi pueblo': vendimiadores del ayer en Bóveda del Río Almar Niños y mayores retroceden décadas atrás para recordar a quienes con gran esfuerzo y sacrificio trabajaron la viña

La Gaceta Salamanca Domingo, 24 de agosto 2025, 05:30

Bóveda del Río Almar debuta en el concurso 'Así somos en mi pueblo', que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia, con un posado a modo de homenaje para reconocer el esfuerzo y sacrificio de quienes trabajaron la viña. La vendimia era mucho más que una simple cosecha, era un momento de unión y esfuerzo comunitario, donde familias enteras y vecinos colaboraban en la recolección de uvas.

Sin duda, una actividad crucial que marcaba el ritmo del año, considerada como una verdadera fiesta tradicional que creaba fuertes lazos de unión entre la vecindad.

La fotografía está tomada a las puertas de un corral típico situado en el centro del pueblo donde llegaban los carros cargados con la cosecha de la vendimia para ser descargados allí y posteriormente seguir con las tareas de despalillado y estrujado. Desde esta panorámica también puede verse la espadaña de la Iglesia uno de los símbolos de identidad de Bóveda del Río Almar, uniendo en esta fotografía tradición y corazón.

Este certamen cumple quince ediciones y cada día compartirá con los lectores de este medio las fotografías y vídeos cargados de originalidad, diversión y tradición de los pueblos participantes a través de este enlace.

Premios

La XV edición de 'Así somos en mi pueblo' está cargada de premios. En la categoría de 'Posado fotográfico', el primer premio consiste en un parque de columpios para la localidad valorado en 2.800 euros. El segundo premio incluye un concierto de la Banda de Música de Villamayor. Además, se otorgará un 'Premio del público' de una paellada popular valorada en 900 euros a la fotografía más votada por los lectores de LA GACETA.

En la categoría de 'Vídeo', el pueblo que gane el primer premio se llevará un espectáculo de baile flamenco, y el que se lleve el segundo premio, una proyección de cine al aire libre. También habrá dos menciones de honor para cada modalidad, que tendrán como recuerdo un lienzo con su fotografía presentada (o montaje con los mejores frames, en la modalidad de vídeos).

Fallo del jurado

Un jurado profesional será el encargado de seleccionar las fotografías y vídeos galardonados. Al mismo tiempo y una vez que las fotografías y vídeos hayan sido publicados, se abrirá un periodo de votación en la edición digital. Los premios se entregarán a finales de septiembre.

