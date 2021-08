CONCURSO ‘Así somos en mi pueblo’: San Esteban de la Sierra ensalza el bordado serrano

Tratar de convertir al bordado serrano en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y además lograr mantener vivo este arte en San Esteban de la Sierra, gracias a los talleres que la Asociación Cultural El Álamo y el Ayuntamiento han puesto en marcha en plena pandemia, hace que sus vecinos se muestren eufóricos con el resultado y presuman frente al ayuntamiento de los estandartes y jardineras que ahora engalanan sus calles.

El concurso fotográfico ‘Así somos en mi pueblo’ , que cada verano organiza LA GACETA y se ha convertido en todo un clásico en la provincia, celebra su undécima edición adaptada a la nueva situación sanitaria marcada por el coronavirus pero dejando imágenes cargadas de originalidad, diversión y tradición.

Esta XI edición también llega cargada de premios. El primer premio consiste en un parque infantil para la localidad, compuesto por un tobogán, un columpio y un balancín. El ganador del segundo premio acogerá la “Gala del Amor y del Humor”. La mejor fotografía del modelo “Collage el día a día del pueblo” conseguirá como premio una una proyección de cine al aire libre y la imagen que resulte ganadora del modelo “Regreso al Pasado” obtendrá como premio un concierto de la Banda de Música de Villamayor. El premio especial del público a la fotografía más votada en lagacetadesalamanca.es, al que optan todas las fotografías participantes en el concurso, es una paellada valorada en 600 euros. También habrá cuatro menciones especiales que se llevarán un lienzo fotográfico.

Este año, de nuevo, la idea del concurso es que puedan participar el mayor número de localidades posible con sus fotos grupales de los vecinos en situaciones originales y divertidas. No obstante, y debido a la situación sanitaria por la Covid-19, si hubiera limitaciones para llevar a cabo el posado en grupo, LA GACETA plantea la posibilidad de que también puedan concursar con fotografías adaptadas a dos nuevas modalidades.

Por un lado está “Regreso al pasado”, donde los pueblos participantes mandarán una fotografía original descriptiva de cómo era su pueblo y cómo ha cambiado. Para ello, plasmarán la evolución social o urbanística pero siempre con la participación de vecinos.

Y la segunda alternativa es un “Collage del día a día en el pueblo”, una composición fotográfica que refleje en formato mosaico cómo es la vida de los vecinos a través de distintas imágenes. En esta versión, como no será necesario reunirse, se valorará positivamente que aparezca un gran número de vecinos. Estas dos nuevas alternativas no podrán optar a los dos primeros premios y solo se recomiendan siempre y cuando la situación pandémica no permita agrupar a un grupo de vecinos para realizar la tradicional foto de posado grupal original, creativo y divertido.