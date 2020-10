Uxío, delantero del Salamanca, regresa al lugar del crimen sin temor: “El último balón que toqué allí hice gol”

Regresar al lugar del crimen siempre tiene su cosa. El delantero del Salamanca Uxío da Pena hace algo más de un año, el 13 de octubre de 2019, se rompía el cruzado de su rodilla izquierda en el Municipal de Guijuelo en el derbi salmantino. El domingo vuelve a ese escenario con las secuelas de casi un año en blanco en los terrenos de juego pero con la moral intacta.

“El último balón que toqué allí hice gol”, recuerda el delantero gallego y es que después de marcar de penalti el 0-1 para el Salamanca en el minuto 19 llegó la lesión. “Marqué de penalti y cundo sacaron de centro y pasaron a los centrales fui a presionar y me rompí”, relata Uxío.

No obstante, el ariete ya ha reseteado y tiene su mente en clave positiva. “No creo que me acuerde mucho ya que cuando estás centrado en el partido no piensas en muchas cosas más. Y si tengo que ir a presionar en esa misma situación voy a ir igual de fuerte. Voy sin ningún miedo”, insiste el gallego.

Uxío desde aquel fatídico día tuvo su periodo de recuperación que además se alargó con el confinamiento. Tras aquello comenzó la pretemporada y su puesta en forma. “He perdido siete kilos en los últimos meses y es que cuando entrenas tanto en gimnasio pero no en el campo no tienes grasa pero sí músculo y un futbolista tiene que hacerse entrenando y no tanto en trabajo de gimnasio”, apostilla.

El atacante del Salamanca desconfía del supuesto mal arranque del Guijuelo. “Solo tenemos dos puntos más y esto no ha hecho nada más que comenzar. El primer día ante el Celta B empataron pero pudieron ganar y en Zamora lo tenían de cara para haberse llevado la victoria y se torció. Es muy pronto”, reflexiona.

Del inicio de su equipo explica que las sensaciones son buenas. “De Riazor en la primera jornada sacamos buenas conclusiones y es que hicimos un buen partido y del triunfo ante el Coruxo me quedo con el resultado”, indicó.

Uxío el domingo se cayó del once en favor de Diego Puma Chávez y para el domingo Sergio Egea podría utilizarlos a los dos juntos si juega con dos puntas o por separado y que salga uno de los dos de inicio. Madrigal no llegará para la cita y Cristian Duma todavía no está con ritmo para competición. De inicio o no, Uxío regresa al lugar del crimen pero lo hace con la mente en clave positiva. Está olvidada aquella mala tarde.