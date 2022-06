Un verano de lo más completo para De Arriba y García Romo

El verano llega con dos grandes citas de atletismo como son el Europeo que se celebrará en Alemania del 15 al 21 de agosto y con el Mundial en EEUU del 15 al 24 de julio. Tanto Álvaro de Arriba como Mario García Romo tienen la mínima para el campeonato de Europa al Aire Libre y además los dos son campeones de España en sus modalidades por lo que a falta de confirmación oficial estarán en la cita en tierras germanas.

Para el Mundial, Álvaro de Arriba ya tiene la mínima y a falta de oficialidad tendrá un billete para Estados Unidos. García Romo para la competición que se celebrará en Eugene no tiene la mínima y la fecha para conseguirla finalizó el domingo. Ante esta situación, el de Villar de Gallimazo tiene una oportunidad de ir por ranking mundial. Es decir, la organización si no se completan las pruebas con mínimas, deja abiertas otras plazas hasta completar las modalidades. De ese modo, ahora habrá que esperar al ranking mundial para ver si puede acceder por esa vía, aunque no tenga la mínima.