Un embajador de Salamanca en el rally Dakar

Lorenzo Santolino ya tiene todo preparado para embarcarse en una nueva aventura, la tercera ya, en el mítico Rally Dakar, que este año volverá a celebrarse en Arabia Saudí. El piloto de Guijuelo realizó este lunes una espectacular presentación en el Museo de la Automoción, de manera telemática, acompañado a distancia por sus patrocinadores y con vídeos en su moto recorriendo lugares de la villa chacinera y de la propia capital salmantina. Tras tener que abandonar en sus dos experiencias anteriores, tiene claro cuál debe ser su objetivo: “Espero acabar y el objetivo es ir día a día, haciendo bien los deberes y con una buena navegación y técnica de pilotaje. Si todo esto va bien, creo que podré hacer un buen resultado”.

Santolino destacó el trabajo de Sherco para realizar mejoras en su moto y afrontar el Dakar con las máximas garantías: “El equipo ha trabajado mucho y es una lástima no haber podido probar más cosas que tenían. Lo más significativo es el cambio de marca de las suspensiones y en Andalucía me encontré muy a gusto con la moto. En el desierto en Marruecos no pude hacer nada al estar yo solo, pero creo que hemos mejorado mucho la fiabilidad”.

El piloto charro no se cansó de mostrar su agradecimiento a sus patrocinadores, entre los que están los Ayuntamientos de Salamanca y Guijuelo o Neumáticos Andrés.

La recuperación de la lesión que le obligó a abandonar el año pasado y, especialmente, la pérdida de su madre, hacen que no oculte que “no ha sido un año fácil. El hecho de perder a mi madre fue un golpe muy duro. Parece que lo tenía todo calculado porque me dejó justo cuando estaba lesionado y sabía que no tenía ninguna carrera. He tenido tiempo de hacerme fuerte y estar listo para el Dakar. Todo el esfuerzo que hemos hecho va por ella”. Como la elección del dorsal 15 para el mítico rally, porque lo eligió ella en su primera carrera con 8 años.

Todo el apoyo que recibe, lo ha querido devolver con una causa benéfica: la equipación con la que competirá en el Dakar será subastada y todo lo que se recaude irá destinado a ayudar en su labor a Pyfano Salamanca.

Por su calidad sobre la moto y todo lo que ha trabajado, Santolino se merece poder acabar en Arabia Saudí y si lo hace seguro que será con un buen resultado. En unos días comienza la aventura.