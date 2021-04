Un Benzema pletórico le da el triunfo al Real Madrid en Cádiz (0-3)

El Real Madrid después de unas horas muy convulsas en lo institucional por la polémica de la Superliga demostró en el terreno de juego que el bloque de Zidane está al margen de los movimientos de su presidente Florentino Pérez. Los blancos ganaron con suma facilidad al Cádiz y siguen vivos en la lucha por la Liga.

El Real Madrid de Zinedine Zidane no acusó sus numerosas bajas, como le ocurrió en Getafe, y dominó al Cádiz toda la primera parte. Se adelantó a la media hora después de pedir un penalti por agarrón a Rodrygo no señalado, en una acción en la que Iza pisó a Vinicius. El colegiado Mateu Lahoz lo señaló tras consultar el VAR y Benzema no perdonó una pena máxima 25 jornadas de Liga después.

Cómodo llevando el mando del juego, el Real Madrid decantó el partido a su favor con un testarazo de Odriozola a pase de Benzema, que firmó a placer su doblete a cinco minutos del descanso. Con el 0-3 la noche en Cádiz estaba resuelta y es que los de Zidane enfilaban el vestuario en el ecuador del partido con la victoria y los 3 puntos en el bolsillo.

Tras la reanudación, Cervera hizo una revolución sobre el once que había sacado de inicio con hasta cuatro cambios; aunque fue más la contemporización del Real Madrid de saberse ganador del choque con toda la segunda parte delante que el volantazo de banquillo dado por el Cádiz lo que redujo las diferencias de juego de juego y acierto del primer tiempo. Aún así, el que primero lo intento fue Benzema en un lanzamiento de falta que se le marchó por encima del travesaño de Ledesma. A partir de ahí el Cádiz fue acechando de manera tímida la meta de Courtois hasta que Lozano tuvo una ocasión a bocajarro que desaprovechó. Luego, los córners fueron la base del peligro que llevó el conjunto gaditano, mientras el Madrid descontaba minutos para cerrar el partido y acabar de manera virtual. Hoy puede serlo de manera real.