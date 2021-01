Santolino sigue su remontada y aspira acabar entre los cinco primeros del Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) está a un paso de su Dakar soñado, pero todavía hay que darlo. El salmantino, en una nueva demostración de temple y solidez, ha terminado la etapa octavo ganando tiempo a rivales directos y se ha colocado sexto de la general a sólo 19 segundos del quinto puesto a falta de la última etapa, 215 kilómetros de especial con un último mar de dunas. Con posibilidades para todo, su objetivo sigue siendo el mismo: acabar su primer Dakar, ir día a día y que eso determine el resultado.

La undécima era una de las más temidas de esta edición. Constaba de la especial cronometrada más larga, 515 kilómetros, aunque fue acortada el miércoles a última hora. Y con 100 kilómetros de dunas. Además, la carrera llegaba con todo por decidir en varios frentes: por la victoria, por el podio y por los puestos de honor. Santolino estaba inmerso en esa lucha y ha seguido su táctica de esta segunda semana: un ritmo sólido y confianza en la navegación. El fruto, el de estos últimos días: octavo y una nueva etapa entre los diez mejores (lleva tres seguidas esta semana y cinco en todo el rally) y otro puesto más arriba en la general, sexto.

“Otro día más, todo bien. Sobre el kilómetro 160 he pasado un way point C por un lado, pero me he dado cuenta rápido y he ido a buscarlo, he perdido poco tiempo, un par de minutos. El resto del día bien, he ido casi toda la jornada solo, confirmando bien la navegación y a ritmo. En el último sector en las dunas que ha cogido Quintanilla, he intentado tirar con él pero iba muy fuerte, he intentado seguirlo pero he perdido referencia visual... luego le he vuelto a pasar en un error suyo de navegación y he ido delante el final. He podido conservar bien sin correr grandes riesgos. Todo a punto para el último día”, ha comentado.

La etapa ha tenido un nuevo vuelco, como todas las de la segunda parte. Joan Barreda partía delante y cogía ventaja en la lucha por el podio, pero se saltaba un repostaje y ha acabado sin gasolina: ha abandonado. La etapa la ha ganado Sam Sunderland y se ha puesto en disposición de pelear la victoria final el último día con Kevin Benavides y Ricky Brabec: están separados por 7 minutos. Lo harán sobre una última especial de 215 kilómetros con una cordillera de dunas y pistas de arena. Santolino parte sexto, pero tendrá que defender puesto o intentar llegar al quinto puesto que tiene a 19 segundos.