Santolino se jugará este domingo la victoria en el Rally de Andalucía

El piloto salmantino Lorenzo Santolino (Sherco) sigue mostrando una gran regularidad en el Rally Andalucía y por segundo día, tras su victoria final en la segunda etapa, ha vuelto a abrir pista lo que tiene sus inconvenientes en una carrera en la que cruces, puntos difíciles de navegación y controles de velocidad son la norma. Al final, tercero en la etapa y segundo en la general a 2.52 de Barreda, con el que se jugará la victoria este domingo.

La tercera etapa constaba de 471 kilómetros, de los cuales 160 son de enlace y 311 cronometrados, como siempre en la base de la carrera, Villamartín. Santolino salía primero de todos los participantes tras su victoria parcial del viernes: penalizaciones y correcciones de tiempos le dieron la ‘tardía’ victoria varias horas después de llegar a meta. Por eso, de nuevo le ha tocado abrir pista, algo que siempre tiene un plus de dificultad: es el que antes ha tenido que enfrentarse al terreno, bastante abrasivo, y a los puntos de navegación y trazado del recorrido sin la ventaja que sí tienen quienes vienen por detrás. Eso le ha costado bastante tiempo en una etapa que ha ganado Joan Barreda (Honda) y con Santolino tercero.

“Hoy bastante bien también, he ido todo el día abriendo pista. En la primera parte, 230 kilómetros, Barreda me ha recortado bastante tiempo pero creo que va a haber cambios porque en el kilómetro 20 ya no había un radar, que sí estaba marcado en el roadbook pero no en el GPS, yo lo he hecho bien y si los demás no lo han visto, tendrán que revisar tiempos. Y más adelante faltaban unas notas, un par de cruces mal cortados, pero he ido por donde mandaba el roadbook... Es lo que tiene ir abriendo pistas en una carrera bien organizada pero compleja, con muchos cruces, mucho personal... con tantos kilómetros de especial es bastante normal que haya algún malentendido en algún cruce”, ha comentado.

De nuevo ha terminado con un neumático en bastante mal estado. “El terreno es bastante abrasivo y me he quedado sin neumático en el kilómetro 100, ya notaba falta de tracción, y a partir del 150 sin taco en la zona central, calculando la tracción al máximo... pero como todo el mundo”, ha dicho. Este domingo, última etapa: 284 kilómetros cronometrados para decidir el vencedor.