Santolino finaliza el Rally de Andalucía con un segundo puesto en la general

El piloto salmantino Lorenzo Santolino (Sherco) ha firmado un gran Rally de Andalucía, la primera prueba de su programa de preparación de cara al Dakar 2022, y en el que las cosas no han podido ir mejor. El salmantino, que llegaba tocado de un hombro por una caída entrenando, ha estado siempre en los mejores tiempos, se ha anotado dos victorias de etapa y acaba segundo en la general que ha podido pelear hasta el último momento con un referente como Joan Barreda (Honda) y superando al resto de contendientes como Quintanilla (Honda), el equipo Hero o su compañero en Sherco.

Santolino salía a la cuarta y última etapa, de 284 kilómetros cronometrados, con la difícil tarea de recuperar tres minutos a Barreda, pero todavía con opciones porque el de Honda abría pista, algo que siempre complica a quienes salen delante. Desde el primer momento se ha establecido una pelea entre ambos, con Pablo Quitanilla (Honda), Joaquim Rodrigues y Sebastian Bühler, ambos pilotos de Hero, metidos también en la lucha. Ha sido el quinteto que ha protagonizado esta segunda edición del rally andaluz.

“Un día complicado, desde el principio sabía que los primeros 30 kilómetros eran los mismos de la etapa 2 y he salido con confianza porque lo hice abriendo pista y sabía que lo podía hacer bien, pero patinaba más por el paso de los coches y en un paso de agua en curva lo he visto tarde, venía rápido, se me ha ido delante en el cemento... no he perdido mucho tiempo, tampoco me he hecho daño. Ha sido complicado luego recuperar el ritmo, llevaba el freno doblado... En la neutralización lo he recolocado. En la primera parte he ido a buen ritmo, he visto que iba a 30 segundos de Barreda, venían pistas más rápidas y he intentado recuperar un poco aunque me llevaba distancia, pero por tener la opción de remontar. La segunda parte la he hecho muy concentrado y a buen ritmo, ahí he recuperado tiempo y he ganado la etapa”, ha dicho.

“Segundo en la general, es un balance positivo, habiendo ganado varias etapas es una buena clasificación para mí y para el equipo. Me encuentro bien con la moto y con la navegación. He sumado muchos kilómetros de cara al Dakar. Vamos a por más”, ha comentado sobre el resultado y que ha destacado que el equipo Sherco ha tenido la moto perfecta cada día y ha disfrutado del público.