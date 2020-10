Santolino acaba tercero en el Rally de Andalucía peleando con los cocos a los que se medirá en el Dakar

El piloto salmantino Lorenzo Santolino acaba tercero en el Rally de Andalucía, prueba donde los grandes favoritos del Dakar preparan la gran cita en Arabia de enero, y pone de manifiesto que su momento de forma es óptima en esta preparación para el mítico rally.

Santolino partía a la última etapa desde el tercer puesto de la general tras el baile de tiempos del viernes, cuando una indicación errónea de la organización le costó una importante pérdida de tiempo y una penalización. Al revisar la jornada la organización le devolvió el tiempo y ponía al salmantino donde había estado toda la semana.

En la línea de salida Santolino partía con la opción de intentar ser segundo, puesto ocupado por el francés Van Beveren a dos minutos. Ambos conocían por la mañana una penalización por saltarse un radar en la tercera etapa. Esa fue su motivación para la jornada y estuvo cerca de conseguirlo: se quedó a solo doce segundos del segundo puesto tras haber atacado al francés en la última parte de la jornada y remontarle mucho tiempo.

“Muy contento con el resultado, no me lo esperaba antes de la carrera. No me esperaba ningún tipo de resultado, veníamos todos los pilotos a la expectativa, muchos meses parados, en mi caso la lesión y otros problemas... Bastantes cosas que te hacen llegar sin saber muy bien cómo rendir, pero por suerte en las últimas semanas hemos hecho algunos test con el equipo y la moto ha dado un paso adelante en cuanto a suspensiones”, explicó Lorenzo Santolino tras su tercer puesto en el rally de Andalucía. “Al final ha salido todo muy bien, muy contento con el podio. Gracias al equipo y a todos mis esponsors que a pesar de estos momentos difíciles siguen confiando en mí para el Dakar. Con mucha confianza para el Dakar”, reconoció el piloto salmantino.