Salamanca acoge este fin de semana al futuro del atletismo español

La Pista Cubierta Carlos Gil Pérez de Salamanca acoge este fin de semana la 46 edición del Campeonato de España sub 18, convirtiendo a la capital salmantina por segunda vez en su historia en epicentro nacional de la alta competición en dicha categoría, la cual estará abierta a todos los aficionados salmantinos.

La cita con el atletismo se desarrollará este sábado (de 10:00 a 13:30 horas y de 17 a 21:10 horas) y el domingo (de 10:30 a 13:50 horas) y contará con la participación de 545 deportistas (265 mujeres y 280 hombres) entre los que destacan plusmarquistas españoles en pista cubierta como Koji Pérez, Laura Martínez, Xela Martínez o Aritz Goñi.

Hay mucha ilusión en la participación salmantina y es que hay varios atletas que cuentan con muchas opciones de hacer un gran papel en casa este fin de semana. Está el caso de Rodrigo Fito (CD Armuña) en 200, Nicolás Rodríguez (At. Salamanca) en 60 y 200 metros, Sara Alejandro (VelSalamanca) en 60 metros, Carla Rodríguez (USAL Ianuarius) en 400, Andrea Jaén (CA Valladolid) en el 300, Álvaro González (At. Salamanca) en 1.500, Kuma Samuel Barrios (Vicky Foods Athletics) en 3.000, Marco Pérez (CD Armuña) en 3.000 y Pablo Eugenio Muñoz (At. Bejarano) en 60 mv y altura.

Salamanca será de nuevo el epicentro nacional del atletismo del futuro acogiendo esta cita de gran calado que a buen seguro dará mucho que hablar este fin de semana en el panorama nacional.