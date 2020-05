Primeras bolas en los campos de golf de Salamanca

El golfista salmantino José María Rozas volvió esta semana a sentir su deporte tras dos meses y medio de parón por el coronavirus y es que fue uno de los primeros en pisar el verde del campo de Villamayor para comenzar con su truncada preparación durante el confinamiento.

Lo primero fue medir sensaciones. “Algo se pierde después de dos meses y medio sin hacer nada de golf pero espero en un par de semanas volver a recuperar el nivel”, reconoce José María Rozas que admite que la crisis del COVID19 ha supuesto un frenazo a su preparación. “Antes de que pasara todo esto yo entrenaba a golf seis días a la semana y otros tres hacía además ejercicio físico complementario. Con el confinamiento solo he podido hacer ejercicio en casa y nada de golf”, indica el salmantino de 16 años que tenía muchas expectativas en conseguir buenos resultados en el nacional sub16 y otros torneos de su categoría.

Eso sí pasar de 100 a cero no ha sido fácil para Rozas que admite que se ha intentado quitar el ‘mono’ de los palos en casa pero sin mucho éxito. “Vivo en un piso y evidentemente no tenía mucho espacio. Algo he pateado pero muy poco ya que no tenía espacio”, describía.

Ahora no quiere ir con prisa en el regreso y es que reconoce que quiere ir subiendo el nivel de exigencia de forma paulatina. “El primer día he estado dando bolas en la zona de práctica y no he salido al campo. He estado una hora y media casi dos pero poco a poco iré subiendo la exigencia de los entrenamientos”, añade.

José María Rozas cuando llegó esta semana al campo de Villamayor se encontró con una sorpresa agradable. “Había mucha gente saliendo al campo. Un lunes de invierno estoy yo y cuatro más y un lunes con buen tiempo sí hay algo más de gente, pero no tanta como este lunes”, relataba Rozas y al mismo tiempo especificaba que percibió que se mantenían las distancia de seguridad en todo momento. “Es lógico que después de tanto tiempo la gente haya venido al campo en masa y es que había muchas ganas de volver a jugar”, reflexionaba el golfista salmantino.

Rozas ya no tiene que patear en su casa sino que tiene mucho campo para jugar.