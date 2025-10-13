Que no muera lo que amamos: La Unión del futuro sigue latiendo en el Helmántico

Salamanca UDS cuenta con más de un siglo de historia.

Lunes, 13 de octubre 2025, 05:00

En tiempos donde las modas cambian y las pasiones parecen diluirse, el Salamanca UDS levanta la voz con un mensaje que toca el corazón charro: «Que no muera lo que amamos».

Bajo el lema de la temporada 'La Unión del Futuro', el club invita a todos los que alguna vez alentaron, soñaron o lloraron en el Helmántico a volver a sentir, a seguir apostando por este escudo y a perpetuar las tradiciones que hicieron grande a la Unión.

Con más de un siglo de historia, el Salamanca UDS encara la temporada 2025/26 con la convicción de que el futuro se construye desde las raíces. El proyecto deportivo, encabezado por Carlos Valverde y Jorge García, tiene rostro salmantino y acento de casa. Es una apuesta decidida por los jóvenes formados en la Base, muchos de los cuales ya pisan con fuerza el césped del primer equipo. Cristeto, Tomi, Carrasco, Pablo Cojo o Asier son la muestra viva de una nueva generación que demuestra que el futuro de la Unión se escribe desde dentro.

El club trabaja con una hoja de ruta clara: reconstruir desde los nuestros, sin falsas promesas, pero con trabajo, humildad y sentimiento.

«Queremos que cada niño que entrene en nuestra cantera sueñe con jugar algún día en el Helmántico. Y que cada aficionado sienta que formar parte del Salamanca UDS es seguir escribiendo la historia de su ciudad», señalan desde la dirección deportiva.

El Helmántico, templo de una ciudad

Inaugurado en 1970, el Estadio Helmántico es mucho más que un estadio: es el hogar de miles de recuerdos. Con 17.600 localidades, ha acogido fútbol profesional, Copa del Rey, torneos juveniles, fútbol femenino y amistosos internacionales.

El club dispone de un campo principal y dos de entrenamiento, sala médica y de rehabilitación, gimnasio propio, tienda física, y una estructura que reúne a más de 350 integrantes futbolísticos.

Valores y formación con ADN UDS

La Cantera UDS es el corazón del club. Desde sus categorías inferiores, se trabaja cada día por formar personas íntegras, solidarias y comprometidas.

La disciplina, el respeto, el esfuerzo y el trabajo en equipo son los pilares sobre los que se construye el ADN UDS.

El club cuenta con un gabinete psicológico y formaciones continuas para entrenadores y familias, así como departamentos de acompañamiento para sus jugadores, fomentando el crecimiento humano y deportivo de cada uno.

Aún siguen abiertas las inscripciones directas para las categorías Debutantes y Prebenjamines, las que forman la base desde el inicio y comienzan su camino en el fútbol. ¡Es el momento de unirse y formar parte de la Unión, antes de que se cierren las plazas por completo! La misión del Salamanca UDS es transmitir valores humanos a través del deporte, creando un espacio inclusivo y cercano.

Su visión es consolidarse como un referente formativo y social, guiado por el juego limpio, la excelencia y el respeto.

Respaldo local y futuro compartido

El proyecto cuenta con el apoyo de empresas salmantinas que impulsan este sueño colectivo: Restaurante Salamanca del empresario Silvestre Sánchez, Panelais, San Máximo Telecom, TGSA Logistics, Aljomar y muchas más, que comparten la pasión y los valores de la entidad blanquinegra.

Vuelve a sentirlo: hazte socio

El club invita a todos los salmantinos —a los que están, y a los que alguna vez estuvieron— a ser parte activa de esta nueva etapa.

Hasta el 31 de octubre, quienes se abonen utilizando el código LaGacetaUDS obtendrán un 10% de descuento exclusivo en su carné de socio.

Porque esta historia no se mira desde fuera, se vive desde dentro.

Porque el Helmántico nos espera.

Porque que no muera lo que amamos, depende de todos nosotros.