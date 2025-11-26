Mbappé alivia al Real Madrid con un póker (3-4) Los de Xabi Alonso consiguen una victoria ajustada en Grecia gracias a la electricidad del delantero francés y a la creatividad de Vinícius

E. P. Madrid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:07

Olympiacos 3 - 4 Real Madrid

El Real Madrid logró este miércoles una victoria por 3-4 frente al Olympiacos en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025/2026, gracias a un póker de Kylian Mbappé y a un inspirado Vinícius Júnior, que hicieron estragos en la adelantada defensa griega. A pesar del triunfo, los blancos sufrieron más de lo esperado por su debilidad defensiva.

Sin Thibaut Courtois ni Jude Bellingham en el once, Mbappé se erigió como protagonista de un triunfo ajustado, recuperando la actitud y hambre que faltaron en los tres partidos previos sin victorias. Con cuatro goles, el francés se convirtió en el cuarto jugador del Real Madrid en lograrlo en la Copa de Europa, sumándose a Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo.

Vinícius Júnior fue su mejor socio, provocando constantes problemas a la defensa del Olympiacos y dejando dos asistencias que recordaron su mejor versión europea. Los griegos, sin embargo, no bajaron los brazos: rozaron el empate con casi veinte disparos, pero la victoria permite al Real Madrid sumar 12 puntos y consolidarse en la parte alta del grupo.

Vinícius avisó antes del minuto 5 con un disparo que el portero Tzolakis desvió, pero fue el Olympiacos quien inauguró el marcador tras una brillante combinación entre Podence, El Kaabi y Chiquinho, que batió a Lunin con un disparo ajustado.

El equipo griego cedió la posesión, pero mantuvo su solidez defensiva, mientras el Real Madrid dominaba el balón sin generar demasiado peligro hasta que Vinícius habilitó a Mbappé para el empate (1-1) en un mano a mano. El francés volvió a aparecer poco después con un cabezazo para el 1-2, tras un centro de Arda Güler, poniendo al Olympiacos contra las cuerdas.

Mbappé completó un 'hat-trick' en apenas siete minutos, asistido por Eduardo Camavinga, mientras Vinícius marcaba el ritmo y recordaba su talento europeo con un contragolpe que casi termina en gol. El Real Madrid vivió sus mejores momentos gracias a la valentía defensiva griega y a la electricidad de Vinícius, que incluso intentó una vaselina cerca del descanso.

En la segunda mitad, Olympiacos recortó distancias con un tanto de Taremi (2-3), pero Vinícius volvió a asistir a Mbappé para el póker del francés. Aunque Lunin mantuvo la portería bajo control, los últimos diez minutos fueron de sufrimiento para los blancos, que encajaron un tercer gol de El Kaabi, pero lograron asegurar un triunfo balsámico y necesario para su ánimo.