Margareth Martín, culturista profesional salmantina: “Está muy de moda el culturismo entre mujeres”

Margareth Martín era gimnasta pero su carrera universitaria le impidió seguir para dedicarle más tiempo. Tras un parón de cuatro años, en 2010, comenzó a ir al gimnasio “para querer mejorar mi cuerpo” y de ahí fue surgiendo su afición al culturismo. Natural de Bilbao aunque afincada en Béjar desde hace seis años, ese hobby le ha servido para proclamarse subcampeona de España, campeona de Andalucía y del norte y subcampeona de Castilla y León, además de haber participado en competiciones internacionales.

“Cuando conocí a mi chico ya competía y me dijo ¿por qué no lo intentas?”, pero “lo veía muy sacrificado y no creía que tuviera un cuerpo competitivo”, asegura para añadir que “eran más inseguridades mías”. En 2020 logró ser subcampeona de España ya que pudo entrenar por tener un permiso de la Federación para salir de casa.

Reconoce que es un deporte que requiere “mucho sacrificio” porque “el gimnasio te quita una hora u hora y media” pero “las otras 23 horas depende de lo que hagas en casa”. De hecho, asegura que “para mí, es un estilo de vida porque mi vida es sana”. En cuanto al papel de la mujer en el culturismo, explica que “las chicas han tomado mucha fuerza y es lo que más dinero mueve” porque “está muy de moda el culturismo entre mujeres”, aunque, con ellas, “son más exigentes”, concluye.