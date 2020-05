Abel Sánchez-Marín, el delegado provincial, explica que hay en Salamanca cerca de medio millar de tenistas federados pendientes de regresar: “Tendremos que esperar. Los clubes están muy preocupados por su viabilidad, porque la mayoría son privados y tienen que pagar las instalaciones. También estamos pendientes de un borrador para que los jugadores puedan moverse por toda la provincia, ya que los clubes suelen estar en localidades alrededor de Salamanca capital y de allí llegan la mayoría. Después de los entrenamientos y los torneos, que no creo que pueda haber hasta julio, el gran problema será cuándo pueden volver las escuelas, ya que los clubes se mantienen por ellas”.

Otro de los clubes más importantes de la provincia es del de Cabrerizos, en el que Ricardo García cree que el protocolo elaborado por la RFET tiene mucho “sentido común”. Aunque le preocupa mucho la viabilidad: “En estos momentos tenemos que ser optimistas porque no nos queda otra, venimos de un agujero muy grande. Nosotros ya tenemos una batería de medidas preparada para que los jugadores estén tranquilos, aunque no exista el riesgo cero. En la reapertura se van a disparar los costes y habría que mejorar las ayudas a las federaciones para que los clubes no estemos aislados, además de que es fundamental una bajada del IVA para el ocio deportivo del 21 al 4%, por lo que significa en salud”.