“Estoy cansado, no me lo he pasado muy bien”, comenzaba Santolino su análisis de la jornada. “Hemos ido muy rápido, con ondulaciones, hierba de camello... tengo las manos como un Playmobil de agarrar la moto. Me ha costado bastante ir rápido. He ido todo el día solo. Hacia el final me he encontrado con Benavides, que venía en contradirección y se había perdido, me he parado a hablar con él, he seguido y nos hemos ido los dos. En los últimos kilómetros he dudado un poco, había muchas pistas, no me he llegado a perder pero tampoco lo he hecho a tope”, ha comentado el piloto que se ha quedado sin freno atrás “se hunde hasta abajo y frena muy poco”.

CLASIFICACIÓN MOTOS

Etapa 7

1. R. Brabec (EEUU) 4:37.44

2. N. Cornejo (Chile) a 2:07

3. S. Howes (EEUU) a 2:19

13. Lorenzo Santolino a 8:44

General

1. N. Cornejo (Chile) 28.51.31

2. T. Price (Australia) a 0.01

3. S. Sunderland (Gran Bretaña) a 2:11

11. Lorenzo Santolino a 17:26