Llega el V Torneo de Golf LA GACETA en La Valmuza del 20 al 22 de mayo

El V Torneo de Golf de LA GACETA se disputará en el campo de La Valmuza del 20 al 22 de mayo. La cita se jugará en la modalidad stableford hándicap (individual) y el precio de la inscripción es de 30 euros. Todos los abonados de La Valmuza que se inscriban recibirán un regalo al hacerlo. El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará a las 12:00 horas del jueves 19 de mayo. Los interesados pueden inscribirse en www.lavalmuzagolf.com, a través del correo electrónico info@lavalmuzagolf.com y en el teléfono 621280024.

Este V Torneo de Golf de LA GACETA está impulsado por Grupo Andrés y cuenta con el patrocinio de Universidad Pontificia de Salamanca, Aceinsa Movilidad, Colisée, Autoescuelas España y José María Rozas Abogados.

La competición estará dividida en tres categorías mixtas por hándicap. Habrá premios (que pueden consultarse en este enlace) para los tres primeros clasificados por categoría y una decena galardones especiales, además de una veintena de regalos que se sortearan entre los participantes el domingo 22 de mayo a partir de las 18.00 horas, según marcan las bases de la competición.

Todos los inscritos recibirán un regalo Welcome Pack por participar compuesto por un polo, una caja de 3 bolas Callaway, una botella de vino tinto Liberalia Tres de la D.O. Toro cortesía de Bodega Liberalia y Comercial d.tres y una botella de AOVE del Club del Gourmet de El Corte Inglés.

Además todos los jugadores disfrutarán de un avituallamiento cortesía del restaurante Aire by Tapas y Carrasco Ibéricos en el hoyo 9 y de un refresco de cortesía de Biozum entre los hoyos 11 y 12.

Los premios del torneo son los siguientes:

1ª CATEGORÍA MIXTA HÁNDICAP (hasta 13,6):

• 1er CLASIFICADO: Trofeo + juego de neumáticos cortesía de Grupo Andrés.

• 2º CLASIFICADO: Trofeo + estancia de una noche con desayuno incluido para dos personas en el Castillo del Buen Amor.

• 3er CLASIFICADO: Trofeo + comida o cena para 2 personas en el restaurante Rivas.

2ª CATEGORÍA MIXTA HÁNDICAP (13,7-26,4):

• 1er CLASIFICADO: Trofeo + cesta de productos gourmet valorada en más de 300€ cortesía de la Tahona Delicatessen.

• 2º CLASIFICADO: Trofeo + Tratamiento de medicina estética valorado en 240€ de Natalia Juárez.

• 3er CLASIFICADO: Trofeo + lote de vinos valorado en 100 € + visita a la Bodega Fariña.

3ª CATEGORÍA MIXTA HÁNDICAP (26,5-36,0):

• 1er CLASIFICADO: Trofeo + 6 botellas de vino Mirat valoradas en 300 € cortesía de Bodegas Valdeviñas.

• 2º CLASIFICADO: Trofeo + prenda de hombre y mujer de la marca Galgo cortesía de Maderas Manteca Muñoz.

• 3er CLASIFICADO: Trofeo + menú degustación para dos personas en el restaurante Pucela.

PREMIOS ESPECIALES INDISTINTOS:

• DRIVE MÁS CERCANO AL CENTRO – HOYO 8. Cargador mantenedor para todo tipo de baterías y, en especial, para las baterías de los

carritos de golf valorado en 140 € cortesía de Direcar.

• DRIVE MÁS CERCANO AL CENTRO – HOYO 16. Selección de vinos valorada en 100 € cortesía de la D.O. Arribes del Duero.

• APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 2. Tratamiento valorado en 120 € para consumir en la Clínica Fisio Nieto y polo deportivo.

• APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 5. Bono de 100 € para consumir en tratamientos de la Clínica Alaejos.

• APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 9. Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 100€ cortesía de Finsa, correduría técnica de seguros.

• APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 11. Cartera con tarjetero inteligente Secrid cortesía de El Secretario.

• APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 15. Fin de semana para dos personas con desayuno incluido en el Hotel Catalonia.

• APPROACH MÁS CERCANO AL HOYO 17. Cheque valorado en 100 € para consumir en el comercio local de Doñinos de Salamanca.

• PREMIO SUB 21. Curso intensivo de inglés durante un mes en One Way Idiomas.

• PREMIO SUPER SENIOR (+65 AÑOS). Lote de quesos valorado en 100 € cortesía de Quesería La Antigua.

SORTEO DE REGALOS ENTRE LOS PARTICIPANTES

• Menú degustación para dos personas en la Taberna de Libreros

• Alojamiento de fin de semana en un apartamento turístico de Homy Flat.

• Bono de 100 € para consumir en Anaya Ópticos.

• Dos menús degustación “Paisaje culinario” en el restaurante ConSentido.

• Menú degustación para dos personas en el restaurante Carolina.

• Menú degustación para dos personas en el bar La Fresa.

• Tarjeta regalo de 100 € de El Corte Inglés cortesía de Admiconsa.

• Dos perfumes unisex Agua de Salamanca valorados en 100 € cortesía de Margara.

• Cepillo eléctrico de alta gama valorado en 250 € cortesía de Clínica Dental Sanz.

• Tratamiento de belleza valorado en 150€ en Paula Romero Medical Clinic.

• Dos cazadoras de piel cortesía de Peletería Galante.

• Cena para dos personas en la Pulpería de Paco.

• Cena para dos personas en el restaurante Vida & Comida.

• Bono de 100 € para consumir en la Clínica Navarro.

• Botella Magnum de Liberalia Tres + visita a la bodega para 2 personas que incluye cata y aperitivo.

• Lote de productos de belleza natural de aceites vegetales germinados de Cannabiuty.

• Sesión de mesoterapia e indiba facial en el Centro Fisiomédico de la Dra. Ángela Sánchez Revilla

y un mes de entrenamiento en el Gimnasio Kata.

• Tratamiento de bienestar “Spazen 1” en Aquatherapia Spa Center valorado en 124 €.

El viernes 20 de mayo comenzará el torneo con salida a tiro a las 16.00 horas. El sábado 21 de mayo las salidas a tiro serán a las 8.30 y a las 15.00 horas. Por último, el domingo la salida al campo será a las 8.30 horas.