Almudena Parres, en el nuevo césped artificial del Rosa Colorado. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Lavado de cara al campo de fútbol del Rosa Colorado

Entre las actuaciones figuran, la sustitución del pavimento por césped artificial, además de la colocación de nuevas porterías, banquillos cubiertos y redes perimetrales, así como la sustitución de las luminarias del campo de juego por proyectores LED de alta eficiencia energética

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:11

El Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado la sustitución del pavimento por césped artificial en el campo de fútbol del Complejo Deportivo Municipal Rosa Colorado en el marco de su firme compromiso con la promoción del deporte salmantino y el apoyo a la actividad deportiva de los clubes de la ciudad. De hecho, en la tarde de ayer clubes de fútbol salmantinos comenzaron su calendario de entrenamiento en estas instalaciones municipales.

El terreno del campo de juego, que cuenta con unas dimensiones de 97,5x 53,50 metros, ha incorporado césped artificial de última generación que cumple con los estándares de calidad y seguridad requeridos para la práctica de fútbol 11 y 7, según establece la norma UNE-EN 15330-1 y la FIFA Quality Licenses.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo para la mejora de estas instalaciones municipales, figuran, además, la renovación de los sistemas de riego del terreno de juego para optimizar el consumo de agua, la colocación de nuevas porterías, banquillos cubiertos y redes perimetrales, así como la sustitución de las luminarias del campo por proyectores LED de alta eficiencia energética. La inversión de los trabajos realizados ha ascendido a 285.000 euros.

