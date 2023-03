Las perlas salmantinas del fondo para el futuro del atletismo

El atletismo salmantino está viviendo unas semanas de auténtico lujo. Si el pasado 12 de marzo los salmantinos Rodrigo Fito, subcampeón de España en 200, y Álvaro González, campeón en 1.500, se colgaron metales en el Nacional sub18, este pasado fin de semana le ha tocado el turno a Kuma Samuel Barrios Fraile, que fue plata en el 5.000 sub18, mientras que un bronce consiguió Andrea Jaén también en el 5.000 sub 18 en el Campeonato de España de Fondo en Pista-Trofeo Ibérico celebrado en Burjassot (Valencia).

Es decir, que en el fondo Salamanca también tiene un futuro ilusionante. “Si todo va bien estos dos chicos pueden llegar a ser internacionales”, explica Lucio Rodríguez, entrenador salmantino que trabaja en el desarrollo de estas dos promesas salmantinas. “Esto consiste en ser bueno y después en conjugarlo con tener ganas y querer ser profesional”, especifica Lucio Rodríguez, que pone de manifiesto que la progresión de estos salmantinos es la adecuada. Hay que recordar que Kuma Samuel Barrios Fraile y Andrea Jaén solo tienen 15 años y ya están dando de qué hablar en clave de futuro.

“Estoy muy contento con el resultado obtenido. Venía de algunas carreras en las que no me habían salido las cosas como esperaba, pero en esta prueba me sentí muy bien”, explica Kuma Samuel Barrios Fraile, que a sus 15 años compagina su pasión por el atletismo con sus estudios de 4º de ESO en el colegio Maristas.

En la final del 5.000 sub 18 se impuso Óscar Gaitán Mordillo, de la Escuela de Atletismo de Plasencia, con una marca de 15:13.44, mientras que Kuma Samuel Barrios Fraile, del Vicky Foods Athletics, fue segundo al detener el crono en 15:16.18. Teo De Frutos Rodríguez fue bronce y se quedó a un paso del podio Marco Pérez Bellido, del CD La Armuña, que fue cuarto con un tiempo de 15:21.04.

En la final femenina del 5.000 sub 18 en el Campeonato de España de Fondo en Pista-Trofeo Ibérico celebrado en Burjassot (Valencia), la que se colgó también una medalla fue Andrea Jaén, tras entrar por detrás de Daniela Rubio González (16:53.27) y de Inés Herault Sicilia (14 17:02.17). La salmantina, del Club Atletismo Valladolid, fue bronce dejando el crono en 17:07.77.

“Estoy bastante contenta con la medalla y es que me noté cómoda en la final. Ahora a preparar las pruebas al aire libre y a intentar estar peleando con las mejores”, indicó la salmantina, que entrena en Las Pistas del Helmántico con Lucio Rodríguez, pero compite con el Club Atletismo Valladolid.

Andrea Jaén también tiene 15 años y estudia en 4º de la ESO en Maristas, como Kuma, aunque este curso no han coincidido en la misma clase.

No hay otro colegio en España como Maristas con dos medallistas nacionales sub18 en fondo en el mismo patio.