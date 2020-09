La tradicional San Silvestre salmantina no se celebrará tras 36 años seguidos de prueba

La San Silvestre Salmantina 2020 no se podrá disputar por la pandemia del coronavirus y por primera vez desde 1984 las calles de Salamanca no podrán albergar un evento deportivo ya clásico en los periodos navideños de la capital del Tormes. A final de año, el 27 de diciembre, se iba a celebrar la XXXVII edición pero el peligro que supone las aglomeraciones de personas en una prueba tan popular y multitudinaria han obligado a la organización, muy a su pesar, ha cancelar su celebración, según reconoce José Antonio Molinero, presidente del Club Deportivo Padre Basabe y organizador de la mítica prueba.

“Teníamos las opciones de hacer salidas controladas por grupos para que no se juntaran tantos corredores en la salida pero es que aunque eso lo pudiéramos hacer en grupos de 200 o de 400 no podríamos controlar el público que acude a ver esta carrera. Entonces por responsabilidad hemos decidido que no se celebre este año”, explica a este diario José Antonio Molinero que matiza que con el protocolo COVID19 hay otras carreras con menos inscritos en las que sí hay más margen para organizarlas con salidas parciales pero en el caso de la San Silvestre con cerca de 9.000 corredores, entre los que van con dorsal y los que no, es prácticamente imposible.

Molinero indica que ahora estudian difrentes opciones para hacer algo ‘simbólico’ y con carácter solidario para sustituir a la prueba e insiste en que si se ha tomado esta decisión es que la situación de la pandemia lo hace imposible y no quieren correr riesgos.

La San Silvestre salmantina además de ser una prueba marcada a fuego por muchos profesionales es un día perfecto para los corredores aficionados que en muchos casos se preparaban en sus entrenamientos para esta fecha a final de año y que forma parte del paisaje navideño de la capital salmantina en las últimas décadas.

La última edición se cerró con la cifra de 7.777 dorsales aunque centenares de corredores sin dorsal también apoyaron haciendo el recorrido.