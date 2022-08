La Segunda y Tercera Federación, en el olvido televisivo

Si el panorama televisivo en Primera Federación no es nada alentador, en Segunda y Tercera Federación es incluso peor.

El Guijuelo no tiene noticias de ningún operador para retransmitir los encuentros de la próxima temporada y la competición arranca el primer fin de semana de septiembre. Footters, que era la empresa que ha ofrecido este servicio en estas categorías en las últimas campañas, todavía no ha anunciado ninguna promoción de cara al próximo curso. En este escalón, esta plataforma no tiene que pugnar por un lote conjunto de derechos audiovisuales, sino que negocia con los clubes de forma individual. La campaña pasada Footters llegó a acuerdos con una gran mayoría de clubes de esta categoría.

En Tercera Federación, donde jugarán el Santa Marta y el Salamanca, casi no se retransmiten partidos por esta plataforma. La temporada pasada en el grupo VIII de Castilla y León de Tercera Federación el Guijuelo fue el único club que tuvo un acuerdo con Footters para sus encuentros de casa. Eso sí, algunos clubes como el Palencia o el Júpiter Leonés sí ofrecían sus partidos como local con retransmisiones gratuitas a través de youtube. El Salamanca el pasado curso no llegó a un acuerdo con Footters y ofrecía sus encuentros en el estadio Helmántico con otra plataforma de pago.

Este curso se desconoce cuáles serán los planes del Salamanca para dar sus partidos en casa, aunque fuera del Helmántico serán contados los encuentros que podrán ver sus aficionados a través de retransmisiones.